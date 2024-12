Production pharmaceutique algérienne : leader en Afrique et au Moyen-Orient en 2025 ?

Dans une avancée stratégique sans précédent pour renforcer le secteur industriel en Algérie et élargir ses horizons, le président-directeur général du groupe « Saïdal« , a annoncé que le groupe débutera la production de matières premières pour la fabrication de médicaments dès l’année 2025. Cette initiative marquera un tournant important dans l’histoire de l’industrie pharmaceutique nationale, propulsant l’Algérie en tête de liste des pays leaders en Afrique et au Moyen-Orient dans ce domaine.

Lors de son intervention au deuxième colloque économique « Les Défis Financiers Mondiaux 2030 », organisé le 12 décembre, le président a confirmé que le groupe « Saïdal » mettra en service des unités de production dédiées à la fabrication de matières premières pharmaceutiques à partir de 2025. Ce projet vise à renforcer la capacité de l’Algérie à produire des médicaments localement, réduisant ainsi sa dépendance aux importations et contribuant significativement à la stabilité économique nationale.

Cette décision stratégique s’inscrit dans un objectif plus large d’autosuffisance en matière pharmaceutique, permettant au groupe de produire 50 produits pharmaceutiques dans un premier temps. À moyen terme, « Saïdal » prévoit la fabrication de 600 matières premières, positionnant ainsi l’Algérie comme un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique en Afrique et au Moyen-Orient.

Expansion vers les marchés africains et mondiaux

Outre cette annonce de nouveaux projets de production, Wissam Gouideri a également souligné les réussites récentes du groupe. En 2024, « Saïdal » a réussi à enregistrer ses produits dans 13 pays africains, ce qui démontre la capacité du groupe à se développer dans de nouveaux marchés malgré les difficultés et les compétitions auxquelles il a dû faire face. Cette réussite renforce la position de l’Algérie en tant que principal fournisseur de médicaments en Afrique, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance à l’échelle internationale.

Le PDG a également révélé que le groupe a pour ambition de s’étendre au-delà du marché africain. Cette expansion vers des marchés mondiaux s’appuie sur une approche proactive, une étude approfondie des marchés cibles et le développement des capacités logistiques du groupe pour garantir la qualité de la distribution et l’accès à un plus grand nombre de marchés internationaux.

Concernant la performance financière du groupe, le résponsable a révélé des résultats remarquables pour l’année 2024, avec un chiffre d’affaires de 23,5 milliards de dinars algériens, soit une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance significative témoigne de l’impact positif des stratégies mises en place et de la dynamique de développement dont bénéficie le groupe.

Une vision pour l’avenir de l’industrie pharmaceutique en Algérie

Ces initiatives s’inscrivent dans une vision plus large visant à développer l’industrie pharmaceutique en Algérie. En plus de la production de matières premières, « Saïdal » œuvre pour atteindre l’autosuffisance dans la production de médicaments, renforçant ainsi la sécurité sanitaire du pays. Cette stratégie devrait également générer de nouveaux emplois, soutenir l’innovation dans le domaine pharmaceutique et affirmer la position de l’Algérie en tant que leader régional de l’industrie pharmaceutique.

En conclusion, la stratégie du groupe « Saïdal » pour devenir le leader de l’industrie pharmaceutique en Afrique et au Moyen-Orient d’ici 2025 représente un tournant majeur vers l’autosuffisance pharmaceutique et l’augmentation de la capacité de production locale. Cette initiative est un pilier clé pour le développement économique durable du pays et pour renforcer le rôle de l’Algérie en tant qu’acteur incontournable de l’industrie pharmaceutique à l’échelle régionale et internationale.