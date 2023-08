Pays exportateurs d’huile d’olive : la Tunisie et le Maroc dans le TOP 10, l’Algérie absente

Dans son dernier rapport sur les exportations mondiales d’huile d’olive pour l’année 2022/2023, le média économique Asharq Business a révélé un classement surprenant des principaux pays exportateurs. Alors que l’Algérie est connue pour son huile d’olive de qualité supérieure, elle marque le classement par son absence, laissant la place à ses voisins marocains et tunisiens.

Quels sont les 10 plus gros exportateurs d’huile d’olive en 2023 ?

C’est l’Espagne qui se hisse au sommet de la liste, ayant exporté une impressionnante quantité de 146,9 tonnes d’huile d’olive au cours de la période analysée.

Juste derrière l’Espagne, l’Italie se positionne en deuxième place avec 94,1 tonnes exportées. L’industrie italienne de l’huile d’olive est réputée pour sa diversité et sa tradition, ce qui lui permet de conserver une part significative du marché mondial malgré la concurrence.

La 3ᵉ position est occupée par un pays du Maghreb : la Tunisie. Le pays fait de l’ombre à l’Italie avec sa production de 84,4 tonnes. Ces dernières années, les Tunisiens ont su capitaliser sur leurs ressources oléicoles et leur proximité géographique avec les marchés européens pour renforcer leur position à l’international.

En queue de classement, le Liban, le Maroc et le Chili se positionnent respectivement avec des volumes d’exportation de 2,5 tonnes, 3,2 tonnes et 5,2 tonnes. Bien que ces pays aient des exportations modestes en comparaison avec les leaders du marché, ils contribuent néanmoins à la diversité des sources d’huile d’olive sur le marché mondial.

En somme, voici le classement des plus gros exportateurs d’huile d’olive entre 2022 et 2023 :

Espagne – 146,9 tonnes ;

Italie – 94,1 tonnes ;

Tunisie – 84,4 tonnes ;

Turquie – 45,4 tonnes ;

Portugal – 45,2 tonnes ;

Argentine – 13,7 tonnes ;

Grèce – 12,1 tonnes ;

Chili – 5.2 tonnes ;

Maroc – 3.2 tonnes ;

Liban – 2.5 tonnes.

L’huile d’olive algérienne, un potentiel inxéploité ?

L’Algérie, contrairement à ses voisins du Maghreb, n’est pas présente dans le classement. Cette absence reflète les défis économiques et logistiques auxquels le pays fait face, et ce, malgré la qualité reconnue de ses huiles.

En effet, de nombreuses enseignes spécialisées dans l’extraction et la commercialisation d’huile d’olive algérienne ont été primées cette année. C’est le cas notamment des marques Dahbia, Baghlia, El Asslia et Arba Olive, lauréates de nombreux prix dont le GIOOC et le concours international Olio Nuovo Days 2023.

De son côté, le gouvernement a affiché son ambition quant à la valorisation des produits agricoles algériens à l’international, notamment l’huile d’olive. L’ex-ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait déclaré dans une allocution publique que l’Algérie avait exporté pour 2 millions de dollars d’huile d’olive en 2021 (600 000 litres approximativement) et compte bien doubler ce chiffre d’ici à 2024.