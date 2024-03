Production locale de smartphones : un pas vers l’autosuffisance technologique

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé une importante réunion du gouvernement ce mercredi, dédiée à l’étude et à l’examen de plusieurs dossiers cruciaux. En effet, selon un communiqué officiel, la séance a été consacrée au suivi des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant le développement agricole, particulièrement dans le Sud du pays, ainsi que le processus de transformation numérique et l’essor de l’industrie des conteneurs.

Donc, une grande partie de la réunion a porté sur le renforcement des capacités de stockage des céréales, élément stratégique pour la sécurité alimentaire nationale. Des projets de construction de silos à grains ont été discutés en vue de leur réalisation. De plus, un exposé a été présenté sur la situation des investissements agricoles dans le Sud du pays, mettant en lumière les opportunités pour augmenter leur production et leur contribution à la sécurité alimentaire nationale.

De plus, dans le cadre du projet de transformation numérique initié par le Président de la République, un examen a été effectué sur la numérisation du secteur du travail et de la sécurité sociale. L’objectif est de simplifier et d’accélérer les démarches administratives, notamment en facilitant le passage à la deuxième génération de la carte Chiffa.

Stimuler l’industrie nationale des conteneurs et des smartphones

En outre, le gouvernement a examiné les mesures visant à promouvoir le développement de l’industrie nationale des conteneurs. Des efforts sont déployés pour accompagner les opérateurs actifs dans ce secteur spécialisé.

Pour conclure, un exposé détaillé sur le marché national des smartphones a été présenté, mettant en lumière les mesures prises pour encourager la production locale de ces appareils. L’objectif est de soutenir les opérateurs et les investisseurs afin d’établir leurs projets en Algérie et de répondre de façon efficace aux besoins des consommateurs, tout en garantissant la sécurité numérique.