Production électricité: Vers l’intégration des énergies renouvelables

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Attar a évoqué, hier dimanche, une prochaine révision de la loi régissant l’électricité et le gaz, en vue d’intégrer l’aspect des énergies renouvelables.

L’annonce a été faite lors d’une réunion nationale avec les directeurs régionaux de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG), présidée par le ministre de l’Énergie.

Lors de son intervention, Attar a indiqué que la loi régissant la production, le transport et la distribution d’électricité et de gaz sera prochainement révisée. Cette démarche intervient dans le souci d’intégrer l’aspect des énergies renouvelables.

Il s’agit, en effet, de l’amendement de la loi 2002 sur l’électricité, ou bien la mise en place d’une nouvelle loi, a précisé le ministre.

Selon lui, « il faut donc baisser le nombre de projets destinés à hisser la capacité de production d’électricité à partir du gaz naturel et investir dans les Énergies renouvelables ».

Diviser les investissements en deux proportions égales

De ce fait, continue le premier responsable de secteur de l’Énergie, « on pourrait éventuellement diviser les investissements en deux proportions égales entre le conventionnel et le renouvelable ».

Ainsi, le recours aux nouvelles ressources d’énergie et aux nouvelles technologies dans le secteur nécessite d’engager « l’adaptation des réseaux de transport et de distribution, créer un marché de l’électricité et in fine amender la loi sur l’électricité ou en établir une ».

Dans la même optique, le ministre des Énergies renouvelables et de la transition énergétique, Chems Eddine Chitour, a révélé que le KW de solaire coûte désormais moins cher que le KW d’énergie conventionnelle.