Production du Sinovac : une délégation chinoise arrive en Algérie

Le projet de fabrication du vaccin chinois contre le coronavirus Sinovac en Algérie se précise davantage. Une délégation d’experts chinois a atterri hier vendredi en Algérie en vue de superviser les installations nécessaires à la production.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique, rendu public ce samedi, « une délégation d’expert chinois a atterri à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine le vendredi 23 juillet 2021 ».

Cette visite intervient dans le cadre « de supervision des installations et équipements dédiés à la production du vaccin contre le coronavirus « Sinovac », précise encore la même source.

La délégation chinoise procèdera à des expertises techniques au niveau de l’unité de production relevant du groupe Saïdal, dès que leur période de confinement soit terminée », ajoute le communiqué du département de Benbahmed.

« Il s’agit d’une étape très importante »

Il s’agit selon le communiqué de l’Industrie pharmaceutique, « d’une étape très importante dans le calendrier de production du vaccin chinois contre la Covid-19 en Algérie ».

Pour rappel, cette visite qui sera effectuée au niveau de l’unité de production relevant du Groupe Saïdal de Constantine avait été déjà annoncée par la tutelle comme étant l’un des principaux axes de la réunion de la commission intersectorielle chargée de suivi du projet de production du Sinovac en Algérie.

Cette réunion, tenue jeudi dernier au siège du ministère et présidée par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, s’est déroulée en présence des cadres du ministère de l’Industrie pharmaceutique et des représentants du ministère des Affaires étrangères, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, du Groupe Saïdal et de l’Agence Nationale des produits pharmaceutiques.