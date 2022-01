Production du pétrole en 2021 : l’Algérie hors du top 3 africain

L’Afrique, bien que pauvre, reste le réservoir des pays industrialisés. Le pétrole est, sans conteste, l’un des principaux matériaux que les géants de l’industrie mondiale viennent puiser en Afrique. L’Algérie, dont l’économie s’adosse principalement sur les hydrocarbures, fait partie des pays africains pour qui le pétrole représente une valeur essentielle.

Mais l’Algérie est loin d’être le seul producteur africain du pétrole, et il se trouve même qu’elle ne figure pas dans le top 3 des pays africains ayant la plus grande production de l’or noir. Rien qu’en Afrique du Nord, l’Algérie fait face à une rude concurrence affichée par l’Égypte et la Libye.

Classement des pays producteurs de pétrole en Afrique

Le pétrole brut constitue une importante source de revenus pour plusieurs pays africains, et c’est le cas pour l’Algérie.

Dans un classement publié il y a deux jours, le site spécialisé Buisness Insider a fait connaître les 10 plus grands producteurs du pétrole brut en Afrique lors de l’année 2021. Bien que l’Algérie y figure, elle ne fait pas partie du top 3.

En effet, l’Algérie occupe la quatrième place dans ce classement. La moyenne production en 2021 du plus grand pays d’Afrique en terme de superficie a été de seulement 959.000 par jour.

À la tête de ce même classement, on retrouve le Nigeria, qui produit en moyenne plus de 1.27 million de barils par jour. En deuxième position, on ne peut qu’enregistrer le retour en force de la Libye, qui a pu produire en 2021, à un rythme dépassant les 1.21 million de barils par jours.

En Troisième position, on retrouve l’Angola dont la moyenne de production a été de 1.11 million de barils par jours. L’Égypte quant à elle occupe la 5e position après l’Algérie, avec un moyenne de production de 559.000 barils de pétrole brut par jour.