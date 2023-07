Production d’insuline en Algérie : un partenariat algéro-chinois prometteur conclu

Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a également convenu avec son homologue chinois d’importer de Chine toutes les matières premières qui étaient auparavant importées à des prix élevés d’autres pays.

Le ministre du Commerce a par ailleurs souligné que l’accord avait également été conclu pour exporter les diverses matières disponibles en Algérie vers la Chine.

Zitouni a ajouté : « Nous espérons que la Chine consolidera sa position en tant que premier partenaire du commerce algérien, car elle occupe actuellement la première place en termes d’échanges commerciaux très importants. »

Ainsi, et d’après Zitouni, il y a un déséquilibre entre les exportations et les importations en Algérie, mais un accord préliminaire a été conclu pour définir, lors de la prochaine commission mixte, les listes des produits à exporter vers la Chine afin de parvenir à un équilibre entre les exportations et les importations. « Aujourd’hui, le volume des échanges est d’environ 9 milliards de dollars, mais il penche en faveur des Chinois. »