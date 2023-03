Production d’insuline en Algérie : Saidal lance la première unité à Constantine

C’est officiel, l’Algérie produit désormais sa propre insuline. Le Gouvernement envisage par le biais de cette initiative de réduire la facture d’importation de la matière médicamenteuse.

C’est le groupe national Saidal qui lance la première ligne de production du pays et qui s’occupera de la commercialisation des autres dérivés de l’insuline au niveau national. La société a annoncé, via un communiqué, la mise en marche de son unité de production ce dimanche 19 mars.

À LIRE AUSSI : Aoun l’avait promis, plusieurs têtes tombent chez Saidal

Insudal Rapid , l’insuline en flacon produite par Saidal en 2023

Sous la coupe du Ministère de l’Industrie Pharmaceutique, le groupe Saidal a développé le projet d’insuline algérienne en un temps record. L’unité de production se situe au niveau du complexe Constantine 1, et se spécialise pour l’instant dans l’insuline à usage hospitalier. Le produit est nommé « Insudal Rapid » et se présente sous la forme de flacons de 5 ml. L’unité occupe pour l’instant une seule équipe de production et a une capacité de 4 millions d’unités par an.

À LIRE AUSSI : « L’Algérie produira de l’insuline à partir du 10 janvier », révèle Aoun

Sous les directives du Président Tebboun, Saidal devrait bientôt lancer d’autres unités de production d’insuline à usage particulier, tels que les stylos. C’est un grand pas pour l’industrie pharmaceutique algérienne qui ambitionne de réduire, voir annihiler complètement, ses importations de médicaments.

Production d’anticancéreux en Algérie : le Ministère booste le processus

Cette politique d’autosuffisance qu’a adoptée l’Algérie vise également le marché des anticancéreux. En effet, le lancement de médicaments algériens pour les cancéreux est en cours et le ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Ali Aoun, surveille de près l’avancement du projet.

À LIRE AUSSI : Médicaments anticancéreux et insuline: les précisions du ministre Aoun

Cette initiative permettra de couvrir les besoins en 6 médicaments différents au niveau national. Globalement le projet de production d’anticancéreux en Algérie devrait pouvoir couvrir approximativement 35 % des besoins du pays, ajoute ce dernier.