Production d’insuline en Algérie : la PDG de Saidal révèle la date

Le secteur pharmaceutique connaît certaines difficultés, dont la pénurie de médicaments, ce qui suscite l’inquiétude des malades et des travailleurs du secteur pharmaceutique.

Parmi les médicaments qui connaissent ces pénuries, l’insuline. En effet, depuis quelques années ce produit se fait de plus en plus rare. De ce fait, les autorités algériennes tentent de mettre fin à ces pénuries, surtout en encourageant l’investissement et la production locale de ces produits.

C’est dans ce sens que le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, avait annoncé la production de l’insuline en Algérie. Et cette fois-ci, c’est la Présidente et directrice générale (PDG) de Saidal, Dr Fatoume Akacem, qui a révélé aujourd’hui, le mardi 20 décembre 2022, que l’entreprise commencera à « fabriquer de l’insuline, à partir du premier trimestre de l’année 2023 ».

Dans des déclarations à la radio nationale, Dr Akacem a expliqué que le processus de production d’insuline en Algérie se fera dans l’unité de production « Saidal Constantine », à raison de 1 million de conditionnements par an. Parlant de la présence de l’entreprise nationale sur le marché mondial, la PDG a révélé que » Saidal opère selon une stratégie bien définie pour être présente en Afrique, en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. »

Ali Aoun souligne la nécessité de la fabrication locale de l’insuline devant l’APN

Le mardi 6 décembre 2022, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, avait présenté la stratégie du secteur devant les membres de la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et des stratégies de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Ali Aoun avait souligné la nécessité de moderniser la fabrication locale de médicaments anticancéreux et d’insuline. En particulier car ces médicaments connaissent actuellement une pénurie aiguë.