Production d’électricité 2026 : Le classement de l’Algérie en Afrique et dans le monde révélé

Avec une production dépassant les 95 000 GWh, l’Algérie s’affirme comme une puissance énergétique majeure, occupant la troisième place continentale et la 38ème mondiale, selon les dernières données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Ainsi, l’Algérie consolide sa position de leader sur l’échiquier énergétique africain. Selon un rapport récent de Business Insider Africa, le pays se classe au troisième rang des plus grands producteurs d’électricité du continent, avec une production annuelle atteignant 95 627 GWh.

Ce dynamisme repose sur un mix énergétique dominé à plus de 99 % par le gaz naturel, une ressource qui permet de garantir une couverture totale de la demande nationale.

Énergie en Afrique : Le Maghreb s’impose comme le moteur électrique du continent

Le rapport souligne que la production électrique, moteur essentiel de la croissance économique et du développement industriel, reste concentrée dans une poignée de pays disposant d’infrastructures robustes.

À ce jeu, l’Afrique du Nord dicte son rythme en plaçant quatre de ses nations (Égypte, Algérie, Libye et Tunisie) dans le Top 10 continental. En tête de liste, l’Afrique du Sud conserve sa première place avec 229 303 GWh.

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Toutefois, Pretoria reste lourdement dépendante du charbon (plus de 70 %) et fait face à des crises récurrentes de délestages. L’Égypte suit de près en deuxième position, avec une production dépassant les 200 000 GWh.

Grâce à des investissements massifs de plus de 130 milliards de livres égyptiennes depuis 2016, le Caire a réussi à dégager un excédent lui permettant désormais d’exporter son énergie.

99% de gaz naturel : Le défi de la transition énergétique en Algérie

Si l’Algérie parvient à satisfaire aisément ses besoins domestiques grâce à ses vastes réserves de gaz, des défis subsistent. Business Insider Africa note que pour soutenir l’expansion industrielle croissante du pays, un renforcement des réseaux de transport d’électricité à haute tension est nécessaire.

Le paysage régional est complété par la Libye, qui occupe la 6ème place avec 35 746 GWh malgré un contexte politique complexe, et la Tunisie, qui fait également son entrée dans le cercle fermé des dix plus grands producteurs.

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Ces performances confirment que l’Afrique du Nord demeure la zone la plus avancée du continent en matière d’infrastructures énergétiques, alliant l’exploitation stratégique du gaz naturel à une montée en puissance progressive des énergies renouvelables.