Production de viande rouge : L’Italie veut s’implanter dans le sud algérien

Le groupe agricole italien Bonifiche Ferraresi (B.F) a officialisé sa demande auprès des autorités algériennes pour étendre son projet de production de blé et de légumineuses sèches dans la wilaya de Timimoun, s’étendant sur 36 000 hectares, afin d’y inclure la production de viande rouge.

Cette formalisation a eu lieu lors d’une rencontre entre le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, et Fabrizio Saggio, conseiller diplomatique de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, chargé du plan Mattei pour l’Afrique. La réunion s’est tenue mardi au siège du ministère.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Italie, notamment dans le domaine agricole.

Bonifiche Ferraresi étend son projet en Algérie à la production de viande rouge

Les deux parties ont évalué l’avancement du projet intégré de production de céréales, de légumineuses sèches et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun, mené par la société algéro-italienne BF Algérie.

Selon le communiqué, les deux parties ont salué la concrétisation sur le terrain de ce projet stratégique, lancé lors de la saison agricole 2024-2025 avec la culture de blé dur et de légumineuses, suite à la signature d’un accord-cadre avec le groupe italien Bonifiche Ferraresi en juillet 2024.

Le communiqué précise que les discussions ont également porté sur une possible extension du projet vers la production de viande rouge dans le Sud algérien, à la demande du partenaire italien B.F.

🟢 À LIRE AUSSI : ENC, leader américain des bus, annonce un projet majeur en Algérie

Par ailleurs, les deux parties ont examiné l’état d’avancement du projet de création d’un centre régional de formation, de recherche et d’innovation agricole Enrico Mattei dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Projet agricole Algérie-Italie : vers une filière intégrée de viande et de produits laitiers

Lors de sa dernière visite en Algérie, Federico Vecchioni, PDG du plus grand groupe agricole italien, avait déclaré que B.F était un leader dans le secteur de l’élevage en Italie, avec un cheptel actuel de 18 000 têtes de bétail et un objectif de 25 000, ce qui en fait le premier producteur de viande bovine du pays. Face à la pénurie de bétail en Europe, le groupe a jugé nécessaire de s’implanter en Algérie.

Cette expansion s’inscrit dans une stratégie plus large visant à créer une filière intégrée de production de viande et de produits laitiers, englobant l’élevage, la transformation de la viande et la fabrication de lait et de ses dérivés.

🟢 À LIRE AUSSI : CNN veut s’implanter en Algérie : un bureau, une académie et autres projets