Production de pétrole : l’Algérie dans le top 3 africain

Nécessaire à la production d’essence, de carburant diesel, de carburéacteur et de nombreux autres produits, le pétrole constitue une ressource vitale pour le monde moderne. L’or noir fait également partie des matières premières les plus lucratives.

La production de pétrole se mesure en barils par jour. Les pays qui possèdent cette ressource en produisent quotidiennement des milliers, voire des millions. Plutôt que les capacités de production, ce sont les forces du marché qui limitent cette quantité.

En 2021, le Nigeria était le premier producteur et le premier exportateur de pétrole brut en Afrique. L’Algérie est arrivée en 2e position avec des exportations se sont élevées à 1,4 million de barils par jour. Au total, 10 % de la production mondiale de pétrole provenait de l’Afrique du Nord et de l’Ouest en 2021.

Les cinq plus gros producteurs de pétrole en Afrique en 2021

Sur la base des données du Statistical Review of World Energy de BP, voici le top 5 de l’année 2021 des pays producteurs de pétrole du continent africain.

Ces chiffres comprennent le pétrole brut, le pétrole de schiste, les sables bitumineux, les condensats et les LGN (liquides de gaz naturel, éthane, GPL et naphte séparés de la production de gaz naturel). En outre, ils n’incluent pas les combustibles liquides provenant d’autres sources, comme les biocarburants et les dérivés synthétiques du charbon et du gaz naturel.

Nigeria – 1,6 millions de barils par jour

La production pétrolière du Nigeria s’est élevée à quelque 1,62 million de barils par jour en 2021. C’est le niveau le plus bas jamais atteint au cours de la période considérée. Entre 1998 et 2021, la production pétrolière quotidienne du Nigéria a diminué d’environ 540000 barils.

Algérie – 1,35 millions de barils par jour

En 2021, la production de pétrole en Algérie a atteint 1,35 million de barils par jour en moyenne. Une légère augmentation par rapport à l’année précédente. Entre 1998 et 2021, la production quotidienne de l’or noir en Algérie a baissé 100000. Un pic à 2 millions de barils par jour a été enregistré en 2007. L’Algérie figure parmi les plus grands producteurs de pétrole d’Afrique.

| ARTICLE ASSOCIÉ : Sonatrach parmi les 15 plus grands producteurs de pétrole dans le monde

Libye – 1,3 millions de barils par jour

La production pétrolière de la Libye s’est élevée à 1,27 million de barils par jour en 2021. C’est une augmentation exceptionnelle de plus de 840 mille BPD par rapport à l’année précédente (seulement 425000 BPD).

Angola – 1,2 millions de barils par jour

La production pétrolière de l’Angola s’est établie à environ 1,16 million de barils par jour en 2021, soit une baisse d’environ 12 % par rapport à l’année précédente. La production pétrolière de l’Angola connaît une constante baisse depuis 2015.

Égypte – 0,6 millions de barils par jour

La production de pétrole brut pour l’Égypte était d’environ 608000 de barils par jour. C’est une baisse de 3,8% par rapport à l’année précédente. Au cours de la période 2011-2021, la production quotidienne d’or noir de l’Égypte a diminué de plus 100000 barils.

La production de pétrole en Algérie pour la décennie 2011-2021

Après les records enregistrés à la fin de la première décennie du millénaire (avec notamment un pic à 2 millions de BPD en 2007), la production pétrolière de l’Algérie est restée plutôt stable au cours de la période 2011-2021. Elle a tourné autour de 1,5 millions de barils par jour. Une relative forte baisse a été néanmoins notée en 2020 (1,33 BPD), en grande partie due à la pandémie du covid-19. En 2021, les chiffres sont légèrement repartis à la hausse (+1,7%).

Selon les données du Statistical Review of World Energy, l’Algérie produit 1,5% du pétrole mondiale.

| ARTICLE ASSOCIÉ : Vers l’augmentation de la production pétrolière de l’Algérie ?

Les chiffres de la production de pétrole dans le monde en 2021

Au niveau mondial, on retrouve sur le podium des pays producteurs de pétrole : les États-Unis (+16,5 M BPD), l’Arabie saoudite (+10,95 M BPD) et la République de Russie (+10,94 M BPD). Ces trois nations assurent à elles seules plus de 40% de la production pétrolière mondiale.

Par ailleurs, le rapport de BP fournit les données suivantes :

Les prix du pétrole ont atteint en moyenne 70,91 $/b en 2021 , soit le deuxième niveau le plus élevé depuis 2015.

ont atteint en moyenne , soit le deuxième niveau le plus élevé depuis 2015. La consommation de pétrole a augmenté de 5,3 millions de barils par jour en 2021. Mais elle est restée 3,7 millions de b/j en dessous des niveaux de 2019.

a augmenté de 5,3 millions de barils par jour en 2021. Mais elle est restée 3,7 millions de b/j en dessous des niveaux de 2019. Une majorité de la croissance de la consommation provient de l’essence et du diesel/gazole . Au niveau régional, la plupart de la croissance a eu lieu aux États-Unis, en Chine et dans l’Union Européenne.

de la consommation provient de et du . Au niveau régional, la plupart de la croissance a eu lieu aux États-Unis, en Chine et dans l’Union Européenne. La production mondiale de pétrole a augmenté de 1,4 million de b/j en 2021. Et l’OPEP+ représente plus des trois quarts de cette augmentation. La Libye (840 000 BPD), l’Iran (540 000 BPD) et le Canada (300 000 BPD) ont connu les plus fortes augmentations. Le Nigeria (-200 000 BPD), le Royaume-Uni (-170 000 BPD) et l’Angola (-150 000 BPD) ont enregistré les plus fortes baisses.

| A LIRE AUSSI : Prix du pétrole, vers un record historique dans les prochains mois