Production de matière première pour antibiotiques : Saidal s’associe à l’indien Octavius

Le Groupe Saidal et Octavius Pharma, une entreprise pharmaceutique basée en Inde, ont signé un partenariat important ce jeudi 8 février 2024. L’accord vise à la production de matières premières à l’usine de Médéa, comme l’a annoncé le Groupe Saidal dans un communiqué officiel.

La cérémonie de signature s’est tenue au siège du Groupe en présence des principales figures, dont le PDG de Saidal, Wassim Kouidri, et le directeur d’Octavius Pharma, Kirian Padia, ainsi que des cadres des deux sociétés, selon les déclarations fournies dans le même communiqué.

Octavius Pharma et Saidal s’associent pour produire de la matière première pour antibiotiques en Algérie

Il est précisé dans le document que la production de matières premières pour la fabrication d’antibiotiques à l’usine de Médéa a été suspendue pendant plus de 15 ans. La reprise de cette activité, qui a une capacité de production pouvant atteindre 750 tonnes par an, est prévue pour commencer en juin prochain.

À LIRE AUSSI : Saidal : 120 nouveaux médicaments pour les maladies chroniques commercialisés en 2024

Le Groupe Saidal a souligné l’importance de relancer l’unité de Médéa, affirmant qu’il s’agit d’une priorité majeure. Dans un premier temps, cette relance vise à répondre aux besoins du marché local en matière de médicaments. Par la suite, l’entreprise envisage d’exporter l’excédent de sa production dans une phase ultérieure.

Cette collaboration entre le Groupe Saidal et Octavius Pharma représente un pas significatif dans le domaine pharmaceutique, offrant des perspectives de développement et de croissance tant pour les entreprises impliquées que pour le secteur de la santé en général. Cette initiative pourrait renforcer l’autonomie du pays en matière de production pharmaceutique et contribuer à la satisfaction des besoins de la population en médicaments essentiels.

Saidal lancera 120 nouveaux médicaments à l’horizon 2024

Wassim Kouidri a récemment dévoilé une stratégie ambitieuse pour Saidal lors de son intervention sur le programme Forum de la principale station de radio nationale. Cette stratégie vise à introduire 120 nouveaux médicaments destinés au traitement des maladies chroniques d’ici à la fin de l’année 2024.

À LIRE AUSSI : Production d’antibiotiques : SAIDAL se lance dans la fabrication de matière première

En proposant une gamme élargie de médicaments, Saidal espère répondre de manière plus efficace aux besoins croissants de la population en matière de soins de santé. Parmi les 120 nouveaux médicaments lancés, 30 seront dédiés spécifiquement au traitement des troubles cardiaques.