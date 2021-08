Production de l’oxygène : le ministre de l’Industrie fait le point

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu, au ministère de l’Industrie, les chefs des groupes parlementaires de l’Assemblée populaire nationale, où il a abordé avec eux de nombreuses questions liées au secteur industriel, notamment les efforts déployés pour doubler la production de oxygène médical pour faire face à la pandémie de Corona.

Un communiqué du ministère a précisé : « Au cours de la réunion, Zeghdar a expliqué aux chefs de groupes parlementaires que tous les secteurs industriels publics et privés se mobilisent pour répondre aux besoins de certains matériels médicaux, notamment en oxygène médical, faisant référence aux possibilités actuelles de production de cette substance vitale. , qui a doublé par rapport à l’année dernière. »

Il a également évoqué un certain nombre de projets qui entreront en service dans un avenir proche pour augmenter les quantités d’oxygène produites, comme l’usine de Batiwa, d’une capacité de production de 100 000 litres par jour, qui contribuera à répondre aux besoins nationaux.

Le ministre a également évoqué l’apport des usines sidérurgiques en dirigeant leur production d’oxygène industriel vers les hôpitaux après qu’il a été prouvé qu’il est conforme aux normes requises pour un usage médical.

Plusieurs secteurs concernés

Il a souligné que ce dossier, en application des instructions du Premier ministre, est géré en parfaite coordination entre les secteurs concernés, à savoir l’industrie, la santé, l’industrie pharmaceutique, l’intérieur et les collectivités locales en plus du secteur de l’énergie en ce qui concerne aux aspects techniques liés à l’accélération du rythme d’exploitation des projets d’usines à oxygène programmés.

Dans ce contexte, les chefs des groupes parlementaires ont exprimé leur satisfaction quant aux mesures urgentes prises au niveau sectoriel et aux efforts déployés pour apporter cette substance vitale au regard de la crise sanitaire que traverse le pays.

Dans un autre contexte, les députés, lors de leur entretien avec le ministre, ont abordé certaines préoccupations liées au secteur industriel, telles que le projet de loi sur les investissements et les mécanismes qui seront adoptés à l’avenir dans la gestion et la distribution de l’immobilier industriel et les vue de ces deux dossiers, exprimant leur grande volonté de soutenir le travail complémentaire entre les organes exécutif et législatif dans le cadre de servir les intérêts du pays.