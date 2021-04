Production de l’électricité solaire : Chitour avance une date

Le ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a évoqué hier le premier kilowattheure (KWh) solaire du programme des 1.000 MWh, que l’Algérie devrait produire prochainement.

Initié dans le cadre du programme du développement des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour a révélé que l’Algérie prévoit la production du premier kilowattheure (KWh) solaire du programme des 1.000 MWh dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables « d’ici la fin de l’année ou au plus tard au début de l’année prochaine. »

« Si tout se passe bien, l’appel d’offres pour ce programme sera lancé en juin prochain », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse en marge d’un séminaire sur la transition énergétique durable et innovante organisé par le Ministère des énergies renouvelables en collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement en Algérie (PNUD) lundi.

Le plus important est de trouver un accord sur le prix

Dans ce sillage, le premier responsable du secteur a mis en avant la nécessite de trouver un accord préalable des prix, ceci permettra, selon lui, aux opérateurs de se rendre compte à quoi s’en tenir le jour du lancement de l’appel d’offre.

Par conséquent, et si toutes les choses se passent comme prévu, Chems Eddine Chitour, a affirmé que son département mettra fin aux négociations avec les opérateurs concernant le prix du kilowattheure en mois de septembre ou octobre prochain, précisant, » les premiers MWh vont simplifier la suite du programme vu que l’ensemble de la procédure aura été finalisée ».

À noter que, lors de la même conférence, Chitour a affirmé que l’Algérie continuera à combattre les changements climatiques et faire en sorte que le pays respecte ses engagements et se tourne résolument vers le futur et, pourquoi pas, arriver « à la stabilité et à la neutralité carbone ».