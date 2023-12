Production d’antibiotiques : SAIDAL se lance dans la fabrication de matière première

Le groupe pharmaceutique algérien Saidal a récemment annoncé le lancement prochain de la production de matière première pour les antibiotiques, marquant un tournant majeur dans ses activités. Sous la direction du PDG Wassim Kouidri, cette initiative prendra son envol depuis l’unité de production de Médéa, où les travaux avancent à un impressionnant taux de 90 %.

Saidal va produire de la matière première pour antibiotiques

Lors d’une prise de parole récente, W. Kouidri a exprimé son optimisme quant au lancement effectif de la production dans environ six mois, envisageant même la concrétisation du premier kilogramme de cette substance d’ici au mois de juin.

« Si nous pouvons, nous allons commencer à produire le premier kilogramme de cette matière première au mois de juin », a-t-il expliqué au micro de la chaîne de TV EnnaharTV.

À LIRE AUSSI : Insuline et vaccins pour enfants produits en Algérie, SAIDAL lance les grandes manœuvres

Si cette nouvelle enthousiasme tant Kouidri, c’est que le produit dont il est question n’est pas anodine. Le PDG de Saidal qualifie la matière première pour antibiotiques de produit « peu commun », soulignant sa caractéristique énergivore, et se félicite des conditions favorables dont bénéficie l’Algérie pour sa production, assurant ainsi sa compétitivité sur la scène internationale. L’exportation devient ainsi une ambition clairement affichée par le PDG de Saidal.

Industries pharmaceutiques : nouvelle procédure pour les demandes d’agréments

Le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique annonce hier une évolution significative dans les démarches administratives pour la réglementation des établissements pharmaceutiques de fabrication.

Le MIPH a émis une nouvelle directive sur son site, informant les acteurs de l’industrie des nouvelles procédures à suivre pour soumettre leurs demandes d’agrément.

À LIRE AUSSI : Production pharmaceutique : 123 nouveaux médicaments produits chez SAIDAL en 2024

À compter du 1ᵉʳ janvier 2024, toutes les demandes d’agrément pour les établissements pharmaceutiques de production devront être déposées de manière obligatoire via la plateforme numérique « Tabadol« .

Cette démarche vise à moderniser et à rendre plus efficaces les formalités liées à l’agrément des établissements pharmaceutiques, offrant ainsi une approche plus rapide pour les parties concernées. En conséquence de cette évolution, la directive antérieure (2021) est déclarée caduque, conformément à l’annonce du ministère.