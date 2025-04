Production automobile : l’usine FIAT sur le point de lancer un 4ᵉ modèle en Algérie ?

Un vent de nouveauté souffle sur l’usine Fiat de Tafraoui, près d’Oran. D’après le média Auto News, le site s’apprêterait à accueillir la production de la Fiat Grande Panda, un petit SUV au design moderne, pensé pour séduire un large public sur les marchés d’Afrique du Nord et d’Amérique latine. Cette annonce marque une étape importante pour l’industrie automobile algérienne, qui voit s’élargir son offre locale.

La Fiat Grande Panda bientôt produite en Algérie : un nouveau tournant pour l’usine de Tafraoui

Développée pour perpétuer l’esprit de la célèbre gamme Panda, qui a conquis des millions d’automobilistes à travers le monde, cette nouvelle version sera aussi… algérienne. Des images, prises au port d’Oran et devenues virales sur les réseaux sociaux, confirment l’arrivée des premiers modèles en pièces détachées. Ceux-ci devraient être assemblés localement, dans le cadre de la stratégie du groupe Stellantis, qui mise sur une montée en puissance progressive de la production nationale.

À LIRE AUSSI : L’État impose une nouvelle restriction sur le marché auto : Fiat Doblo en première ligne

Avec la Fiat Grande Panda, l’usine de Tafraoui étoffe sa gamme. Elle assemble déjà la mythique Fiat 500 et le Doblò, disponible en version utilitaire et touristique. Depuis sa mise en service en décembre 2023, le site industriel a connu un développement rapide. En juin 2024, une deuxième ligne de montage automatisée est entrée en activité pour répondre à la demande croissante. En novembre, le rythme de production a atteint 17 véhicules par heure, un chiffre révélateur de la capacité industrielle du complexe. Fin 2024, plus de 18 000 unités y avaient été assemblées.

L’usine de Tafraoui s’apprêterait à produire la Grande Panda

Mais Stellantis ne compte pas s’arrêter là. Les travaux d’extension de l’usine ont atteint un taux d’avancement de 40 %, avec un objectif clair : intégrer des ateliers de soudure et de peinture d’ici fin 2025. Cette évolution permettra de passer au système CKD (Completely Knocked Down), une méthode de production plus complète et plus localisée. En misant sur l’intégration industrielle, Fiat entend renforcer sa présence en Algérie tout en réduisant sa dépendance aux importations.

À LIRE AUSSI : Spéculation automobile : FIAT El Djazaïr impose une nouvelle condition aux acheteurs

L’arrivée de la Grande Panda dans les chaînes de montage algériennes illustre la volonté des autorités et des industriels de relancer le secteur automobile à travers une production locale à forte valeur ajoutée. Ce modèle, à la fois compact, moderne et accessible, pourrait bien devenir un nouvel emblème de la mobilité « made in Algeria », tourné vers les marchés régionaux et internationaux.