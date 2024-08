Production agricole : le ministère lance un appel aux céréaliculteurs

Le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a adressé un avertissement ferme aux céréaliculteurs. Il leur rappelle l’obligation de remettre leurs récoltes aux coopératives sous l’égide de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Les producteurs qui ne se plient pas à cette règle encourent des poursuites judiciaires.

Le responsable du secteur, Youcef Cherfa, a souligné récemment, lors d’une réunion avec les directeurs des services agricoles, l’importance de récupérer la production locale. Aussi, il a jugé utile de rappeler que les producteurs de céréales doivent se conformer aux obligations de vente de leurs produits.

Récupération des récoltes et obligation des producteurs

Les directeurs de services agricoles, après les directives de Cherfa, ont commencé à envoyer des courriers et à passer des appels aux producteurs de céréales. Ils leur demandent de livrer leurs récoltes aux coopératives de céréales et de légumineuses sèches. Le but est de renforcer le stock national de ce produit stratégique.

En outre, les responsables insistent sur le fait que toute omission ou retard dans la remise des produits pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Cette mesure s’inscrit, par ailleurs, dans la loi sur la spéculation illégale, loi n° 15/2021. Pour rappel, la législation vise à règlementer le marché et à prévenir les pratiques qui nuisent à l’économie agricole.

Distribution de semences pour soutenir les producteurs

D’autre part, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a exécuté les instructions de l’État. Cet organisme a distribué plus de deux millions de quintaux de semences gratuites aux producteurs affectés par la sècheresse. Une initiative qui garantit la continuité des activités agricoles et, par voie de conséquence, la réduction de la facture d’importation. Ce soutient logistique et financier a pour but de soutenir les agriculteurs dans les contextes climatiques difficiles.

Le ministère de l’Agriculture rappelle qu’à travers ces mesures, il cherche à renforcer la production locale, tout en prévenant les comportements indésirables sur le marché. C’est pourquoi, les producteurs de céréales doivent désormais faire face à une règlementation plus stricte.

Dans ce contexte, des mesures de soutien palpables ont été mises en œuvre pour cette filière. Il s’agit, entre autres, du financement, de l’accompagnement technique, de la mise à disposition des semences certifiées et d’autres intrants.

Les rappels du ministère de l’Agriculture aux producteurs de céréales

Le département de Youcef Cherfa a rappelé, à maintes reprises, les procédures à suivre pour la vente de leurs produits. D’abord, la production doit être réceptionnée sur la présentation d’une pièce d’identité du producteur et d’une attestation établie par le céréaliculteur concerné.

La production doit être officiellement pesée et stockée, précise-t-on. En second lieu, les producteurs doivent déclarer tous les stocks qu’ils détiennent. Ainsi, ils sont tenus de déclarer à la direction des services agricoles les semences de ferme et la production destinée à l’autoconsommation.

Le ministère a également indiqué que l’opération de la collecte des céréales se prolongera jusqu’au 30 septembre prochain. Les producteurs sont informés que, les procédures usuellement admises sont maintenues pour les céréaliculteurs et producteurs de légumes secs. À condition de disposer de la carte de fellah, et de la fiche signalétique de la chambre d’agriculture de wilaya.

