Production agricole : l’Algérie prépare un nouveau cap pour sa souveraineté alimentaire

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Yacine Oualid, a présidé ce mardi une réunion de coordination consacrée au lancement de deux projets stratégiques visant à renforcer la production agricole nationale et valoriser les résultats de la recherche scientifique.

La rencontre s’est tenue en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et a réuni plusieurs institutions de recherche ainsi que des acteurs économiques concernés par ces initiatives.

Unité de production de plants de banane et objectifs d’importations

Le premier projet porte sur la création d’une unité de production de plants agricoles par la technique de culture des tissus, avec une capacité pouvant atteindre 10 millions de plants par an.

Ce projet sera développé en partenariat avec le Centre de recherche en biotechnologie de Constantine, spécialisé dans les technologies de culture in vitro, ainsi qu’avec l’Entreprise de développement des cultures stratégiques.

Dans une première phase, l’unité se concentrera sur la production de plants de banane, avec la possibilité d’étendre l’activité à d’autres variétés agricoles à l’avenir. L’objectif est de réduire la dépendance de l’Algérie aux importations, alors que la facture annuelle des importations de bananes atteint environ 300 millions de dollars.

🟢 À LIRE AUSSI : Transition énergétique : l’Algérie au cœur du projet euro-méditerranéen d’hydrogène vert

Développement de la culture de la banane en Algérie

Dans le cadre de cette initiative, les autorités prévoient également la mise à disposition de plus de 4 700 hectares de terres agricoles pour les agriculteurs souhaitant investir dans la culture de la banane.

Ces terres seront attribuées dans des régions où les conditions climatiques et agronomiques permettent le développement de cette culture. L’objectif est de structurer progressivement une filière nationale de production de bananes, capable de répondre à une partie de la demande locale.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie, nouveau pilier mondial de l’hélium face à la paralysie du Qatar ?

Création d’une entreprise de semences locales

Le second projet concerne la création d’une entreprise spécialisée dans la production de semences agricoles, notamment les semences de maïs grain et les semences hybrides de légumes.

Ce projet s’appuiera sur les travaux de recherche menés par les scientifiques de l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret, qui ont développé des variétés adaptées aux conditions climatiques et agricoles du pays.

L’objectif est de développer des semences locales performantes, capables d’améliorer les rendements agricoles tout en réduisant la dépendance aux importations de semences.

Recherche scientifique et projets économiques

À travers ces initiatives, les autorités souhaitent renforcer le lien entre la recherche scientifique et le développement économique, en transformant les résultats obtenus dans les laboratoires en projets concrets sur le terrain.

Selon le ministre, ces projets s’inscrivent dans une vision visant à soutenir la souveraineté alimentaire de l’Algérie, en misant sur l’innovation, l’investissement et les compétences nationales.

La prochaine étape consistera à accélérer la mise en œuvre sur le terrain, grâce à la mobilisation d’équipes techniques réunissant chercheurs, agriculteurs et entreprises.

🟢 À LIRE AUSSI : « 34 millions de tonnes »… Après Gara Djebilet, l’Algérie réveille un nouveau géant minier à Béjaïa