Prochains matchs amicaux et retraite de Mahrez : Belmadi fait le point

Djamel Belmadi se dit satisfait du dernier stage mais aussi des nouveaux. Il évoque les matchs amicaux que devrait disputer la sélection nationale lors des prochaines dates Fifa. Elle pourrait bien affronter une grande nation européenne, entre autre l’Italie, la Belgique ou encore la Suède.

Après avoir entamé en force les éliminatoires pour la CAN-2023, la sélection nationale a achevé son stage sur une bonne note. Elle s’est imposée en amical face à l’Iran sur le score de deux buts à un, à la grande satisfaction de Djamel Belmadi. «C’est important d’entamer les éliminatoires pour la CAN-2023 en force et inculquer la culture de la victoire dans les esprits des joueurs. On a gagné à l’extérieur, ce qui n’est pas du tout facile. On s’est aussi imposés en amical face à une nation mondialiste qui pratique du bon football. Ce fut un bon test pour les joueurs, notamment les nouveaux. Ces derniers, se sont montrés très intensifs et appliqués. Ils apportent un vent fraicheur et font en sorte que personne ne dort sur son oreiller. Des joueurs comme Zorgane et Amoura, par exemple, ont beaucoup progressé. On est très attentifs en matière d’évolution de nos joueurs. La concurrence a toujours existé et à la fin, ce sont des choix selon les performances». Dira-t-il d’emblée, dans une interview accordée pour le site officiel de la FAF.

La rumeur faisant état de la retraite internationale de Riyad Mahrez a tenu bon train il y a quelques semaines. Belmadi a eu l’occasion pour la démentir. «Pour le moment, aucun joueur n’a annoncé sa retraite. Mahrez et Benrahma sont blessés, tandis que Feghouli, Benlamri et Bounedjah ne sont pas compétitifs. Je les salue au passage, on ne doit pas oublier ce qu’ils ont fait pour la sélection nationale. Ma philosophie est claire, c’est de donner l’équipe la plus performante pour gagner ». A-t-il indiqué, et d’ajouter «Je leur ai d’ailleurs demandé de trouver vite un club et ne pas laisser jusqu’à la dernière minute. Ce sera la meilleure façon pour faire une bonne préparation d’intersaison et prétendre d’être présents lors du prochain stage».

Les Verts affronteront de grandes nations en amical

La sélection nationale algérienne pourrait affronter de grandes nations de football lors des prochaines dates Fifa. Alors que la Belgique a officiellement sollicité la FAF, il y a aussi l’Italie et la Suède qui ne joueront pas la prochaine coupe du monde.

«La Belgique nous a officiellement sollicité pour un match amical. On pourrait aussi affronter l’Italie ou la Suède en mois de novembre. Deux grandes nations qui ne joueront pas la prochaine coupe du monde. Ça nous ferait plaisir d’affronter un adversaire d’un gros calibre lors des prochaines dates Fifa. Pourquoi pas en Europe, pourquoi pas pour inaugurer un nouveau stade. Tout est possible». A-t-il confié.

Malgré son élimination de prochaine coupe du monde, la sélection nationale force tout de même le respect des grandes nations de football. Reste à savoir maintenant quels adversaires va affronter lors du mois de septembre et celui de novembre.