Prochaines législatives : Les mises en garde du MSP

Alors qu’il avait auparavant affirmé son soutien aux élections législatives anticipées annoncées par le chef de l’État, le Mouvement pour la société et la paix a mis en garde contre toute tentative de fraude lors de ces échéances.

À l’issue de la réunion hebdomadaire de son bureau exécutif, tenue hier mardi, le parti de Abderrazak Makri est revenu sur la situation politique actuelle du pays, notamment les élections législatives anticipées qui devront se tenir prochainement.

D’emblée, le MSP a indiqué, dans son communiqué rendu public ce mercredi, que « la crise que vit le pays actuellement est multidimensionnelle profondément ancrée à cause des erreurs répétitives », notant que « les répercussions prouvent être dangereuses pour l’avenir des Algériennes et Algériens ».

Comme solution de sortie de cette crise, le parti préconise d’abord « une véritable considération de ses causes en œuvrant à ne plus les répéter, notamment les tentatives de restructuration superficielle du paysage politique et social ».

« Trouver des solutions aux problèmes du pays et pas à ceux du système »

Pour ce qui est des prochaines échéances, le parti de Makri espère que « la loi électorale puisse mettre un terme aux manipulations avec les voix des électeurs, avec un objectif principal de trouver des solutions aux problèmes du pays et de l’État, et pas aux problèmes du système, des personnes et des centres d’influence ».

Le MSP estime que la garantie « des élections propres » se trouve dans « la volonté politique des différentes institutions de l’État à tous les niveaux ».

À ce propos, le parti met en garde contre toute tentative de fraude lors des prochaines échéances. « Le retour au système des quotas ou encore toute fraude en faveur des parties qui s’agrippent aux autorités ou qui sont le produit de celles-ci auront des répercussions désastreuses autant pour le pays que pour les tenants du pouvoir eux-mêmes ».