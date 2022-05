Prochain stage des Verts : Omrani sera bel et bien là

Revirement de situation ! Billel Omrani sera bel et bien présent lors du prochain stage de la sélection nationale. Après avoir retiré son passeport algérien in-extremis, il se trouve actuellement au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Convoqué surprise de Djamel Belmadi pour le prochain stage, Billel Omrani était incertain de rallier l’Algérie. Faute de passeport, plusieurs médias algériens l’annonçaient « out » pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2023, face à l’Ouganda et à la Tanzanie.

Revirement de situation, puisque l’attaquant du CFR Cluj a pu rejoindre le pays de ses ancêtres. En effet, il a retiré son nouveau passeport à la dernière minute. Du coup, il sera bel et bien concerné par les deux prochains rendez-vous importants des Verts. Une fois arrivé, il a fait un post sur les réseaux sociaux avec le maillot algérien, où il a écrit : «El-Hamdoulilah». Actuellement, il se trouve au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Il s’apprête à entamer son premier entraînement avec la sélection nationale algérienne.

On attend beaucoup de lui

Face à l’absence de Baghdad Bounedjah, le sélectionneur national Djamel Belmadi a jeté son dévolu sur Billel Omrani (29 ans). Un attaquant de pointe de métier qui répond parfaitement au profil.

Doté d’un grand gabarit (1m87), Billel Omrani a été l’auteur d’une saison remarquable avec le club Roumain CFR Cluj. Une saison dans laquelle il a contribué aux bons résultats de son équipe, avec 7 buts marqués et 11 passes décisives délivrés. Visiblement, il répond au profil pour être un bon renfort à la ligne offensive de la sélection nationale.

Il faut dire que ça reste envisageable pour qu’il soit aligné d’entrée face à l’Ouganda. Un attaquant dont on attend beaucoup et une occasion qu’il ne devra pas rater pour réussir son baptême de feu et préserver ainsi sa place en sélection le plus longtemps possible.