Procès Tahkout : peines réduites pour Ouyahia et Sellal

La Cour d’Alger vient de rendre son verdict en appel dans le procès de l’affaire du montage automobile et du transport universitaire. Il s’agit de l’affaire Tahkout dont sont impliqués les deux anciens premiers ministres Ouyahia et Sellal.

La peine prononcée en première instance contre les deux anciens premiers ministres est donc réduite à 7 ans de prison ferme. Celle de Rachid Tahkout est également réduite à 4 ans de prison ferme.

S’agissant de la famille Tahkout, la même juridiction a prononcé une peine de trois ans de réclusion, dont la moitié de ces peines fermes, à l’encontre de Hamid et Bilal Tahkout.

Les peines prononcées en première instance contre les anciens ministres Youcef Yousfi et Ammar Ghoul et Ben Hocine Nacer ont été maintenues. Ces derniers avaient écopé d’une peine de 18 mois de prison avec sursis.

Nacer Tahkout, Tira Amine et Mhareb Ahmed, tous impliqués dans l’affaire, sont condamnés respectivement à une peine d’un an de prison ferme. Une amende de 100 000 DA a été prononcée contre B. Abdelhak, Chenine Nacer et M. Abdelkader.

Les verdicts de première instance et en appel

Pour rappel, cette affaire avait été jugée en première instance en juillet 2020 au niveau du tribunal de Sidi M’hamed. Le principal mis en cause avait été condamné à une peine de 16 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8.000.000 DA.

Le même tribunal avait également condamné Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine de 10 ans de prison ferme et 500.000 DA d’amende chacun, alors que l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb, en état de fuite, a écopé d’une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 2.000.000 DA.

En novembre de la même année, la Cour d’Alger a rejugé l’affaire en appel. À l’issue du procès, chambre pénale avait condamné l’homme d’affaires Mahiedine Tahkout à 14 de prison ferme et les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine 5 de réclusion.

Les anciens ministres Youcef Yousfi et Ammar Ghoul avaient écopé de 18 mois de prison avec sursis. Le juge avait également prononcé l’acquittement en faveur de l’ancien ministre Abdelghani Zaalane.

Il convient de rappeler que l’affaire a été réinscrite au rôle de la sixième chambre pénale de la Cour d’Alger, après que la Cour suprême ait rejeté, en mai dernier, tous les pourvois en cassation introduits par les accusés.

La Cour suprême avait également accepté le pourvoit en cassation du parquet général concernant la décision rendue pour certaines accusations et la peine prononcée à l’encontre de certains accusés le 18 novembre 2020. D’où les nouveaux jugements prononcés aujourd’hui.