Procès Galtier : les révélations des joueurs Algériens

De nouvelles révélations ont été dévoilées à la suite du procès de Christophe Galtier, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice.

En effet, après plusieurs heures d’audience, le procureur de Nice a pris une décision réquisitoire en requérant 12 mois de prison avec sursis et une amende de 45 mille euros contre l’actuel entraîneur du club qatari d’Al-Duhail pour des chefs de harcèlement moral et discrimination.

Lors de ce procès, il était question des propos à caractère raciste que Galtier aurait tenus à l’égard des joueurs algériens. Ainsi, d’après les auditions, Hichem Boudaoui a indiqué à la police qu’il a entendu Galtier dire « des choses pas bien de nous autres arabes et musulmans ».

Concernant la gestion « douteuse » des joueurs musulmans de Galtier pendant le Ramadan, Boudaoui a affirmé qu’il n’a « pas été un témoin direct de propos racistes émanant de son ancien entraîneur » se contentant de dire que Galtier avait « peur que ses joueurs de confession musulmane ne soient pas performants pendant le ramadan ».

De son côté, Youcef Atal s’est livré sur le cas de son ancien entraîneur en disant, « Non, je n’ai pas été témoin direct de ces allégations. Or, le coach s’est plaint quand je suis venu en tenue traditionnelle à l’entraînement », indique Atal.

Affaire Galtier : Bilal Brahimi, le tournant du dossier

Interrogé de son côté sur l’affaire Galtier, l’international algérien, Bilal Brahimi a dit, « Au bout de deux minutes de discussion, Galtier m’a demandé si j’étais musulman, pratiquant, si je priais, si je faisais le ramadan. J’ai répondu oui », assure Brahimi.

Sur la question des enquêteurs « Y a-t-il eu des pressions sur le ramadan ? », Bilal Brahimi a répondu : « Oui, Galtier a dit que si des joueurs jeûnaient le jour du match, il y avait de fortes chances qu’il ne joue pas ». La décision du procureur sera rendue le 21 décembre. Affaire à suivre…

Affaire Galtier : un malaise surnommé Slimani ?

Lors de ce procès, il était aussi question du refus de Christophe Galtier de faire appel aux services de l’attaquant international algérien, Islam Slimani.

Ainsi, la défense de Galtier a dit, « On a suggéré à Galtier de recruter Slimani. Notre client (Galtier) a refusé, car Slimani est instable. En 13 saisons, il a signé 13 contrats. Il a résilié son contrat à Lyon, à Monaco et au Portugal. Il est nocif pour un groupe. Il (Galtier) ne veut pas de Slimani. Il va signer au Sporting du Portugal. Il se bat avec son entraîneur. Christophe Galtier n’a pas recruté Slimani parce qu’il jeûnait ? Mais non. »

LIRE AUSSI : CAN 2023 : la FAF dévoile la date et le lieu du stage de l’équipe d’Algérie