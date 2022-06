Procès « Future Gate » : Inès Abdelli devant le juge ce mardi

Le procès de l’affaire « Future Gate », impliquant plusieurs célébrités des réseaux sociaux, a débuté jeudi dernier au niveau du tribunal de Dar El Beida à Alger. Ce mardi 14 juin, le procès se poursuit avec la comparution de la jeune influenceuse Inès Abdelli en tant qu’accusée ; pour son implication dans l’affaire.

Après avoir été entendue comme témoin ; la jeune influenceuse Inès Abdelli comparaîtra ce mardi 14 juin devant le juge, pour être entendue en tant qu’accusée impliquée dans l’affaire d’escroquerie « Future Gate ». Les chefs d’accusations retenus à son encontre dans le cadre de cette affaire sont liés au blanchiment d’argent et à l’escroquerie.

Rappelons aussi que cette affaire d’arnaque implique une agence d’études à l’étranger nommée « Future Gate » et plusieurs influenceurs célèbres sur les réseaux sociaux. Il s’agit de l’actrice Numidia Lezoul, des deux jeunes instagrameurs Boudjemline Farouk (Rifka) et Mohamed Aberkane (Stanley), ainsi que la jeune actrice Inès Abdelli.

Procès « Future Gate » : le témoignage d’Inès Abdelli

Dans son précédent témoignage ; la jeune actrice Inès Abdelli a fait savoir que c’est son Manager Zakaria qui l’avait contacté pour faire une publicité avec l’agence « Future Gate ». Souhaitant elle-même poursuivre ses études à l’étranger ; l’influenceuse avait bien accueilli l’idée.

La jeune influenceuse a poursuivi son témoignage ; révélant que dans sa publicité, elle avait noté que toute personne intéressée devait contacter le numéro de téléphone et le compte Instagram indiqués sur l’annonce, ajoutant qu’il s’agissait de celui de Rezagi Oussama, propriétaire de ladite agence.

Concernant la valeur de ce contrat, Inès Abdelli a révélé avoir touché 35 millions de centimes ; rajoutant le fait qu’elle avait effectué la promotion en septembre ; après quoi, Nahla TV a révélé l’affaire de l’escroquerie via un live.

Procès « Future Gate » : à quand le verdict ?

Après plusieurs reports ; le procès de l’affaire « Future Gate » a débuté jeudi dernier au tribunal de Dar El Beida à Alger. Cette affaire d’arnaque et d’escroquerie implique une agence d’études fantôme à l’étranger « Future Gate » et plusieurs célébrités des réseaux sociaux. Mais aussi, pas moins de onze accusés, dont les Managers des influenceurs impliqués et des proches du gérant de l’agence.

Au cours de l’audience ; le juge avait entendu quatorze (14) mis en cause impliqués dans cette affaire et près d’une centaine de victimes escroquées ; mais aussi les plaidoiries du parquet et de la défense des accusés. Le verdict de l’affaire « Future Gate » tombera dans deux jours, à savoir le jeudi 16 juin.

Rappelons que le procureur de la République avait requis des peines d’emprisonnement allant d’un (1) à huit (8) ans de prison à l’encontre les principaux accusés dans l’affaire d’escroquerie « Future Gate ».