Procès FAF de nouveau reporté : Zetchi, Charaf-Eddine et Zefizef jugés à cette date

Ce mardi, le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed a fixé au 29 septembre l’examen du volumineux dossier de corruption qui éclabousse la Fédération algérienne de football. Trois anciens patrons de l’instance, Kheireddine Zetchi, Charaf-Eddine Amara et Djahid Zefizef, y comparaîtront aux côtés de plusieurs ex-responsables du bureau fédéral, dont une partie demeure incarcérée.

Le procès FAF renvoyé à la demande des avocats

Selon le média Echourouk, le magistrat de la troisième chambre du pôle spécialisé a accédé à la requête présentée par la défense. Les conseils des prévenus ont sollicité un délai supplémentaire, le temps d’éplucher l’intégralité des pièces versées à la procédure. Une nouvelle date a donc été arrêtée, sans que le fond de l’affaire ne soit abordé.

L’audience s’était pourtant ouverte selon le protocole habituel. Le greffe a procédé à l’appel de toutes les parties, accusés, témoins et parties civiles. Les prévenus placés sous mandat de dépôt ont ensuite été introduits dans la salle, les trois anciens présidents de la fédération en tête du cortège.

Ce renvoi n’a rien d’inédit dans ce dossier. En juillet dernier déjà, les trois ex-dirigeants avaient été maintenus en détention alors que la juridiction ajournait pour la deuxième fois l’examen de l’affaire, pour des motifs quasiment identiques.

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Zetchi, Charaf-Eddine et Zefizef jugés avec d’anciens cadres fédéraux

À la fin du mois, le banc des accusés sera large. Aux côtés des trois anciens présidents figureront deux ex-secrétaires généraux de la fédération, identifiés par les initiales « Mohamed S. » et « Mounir D. », ainsi que l’ancien directeur de l’administration générale, « Abdelghani N. ». Plusieurs membres de l’ancien bureau fédéral et d’autres responsables complètent la liste des mis en cause.

La première audience de ce feuilleton judiciaire remonte au 30 juin. Elle s’était soldée par un premier ajournement, notamment en raison de l’absence de notification de six anciens membres du bureau fédéral résidant hors d’Alger. Cette séance avait été marquée par des scènes d’émotion dans la salle du tribunal, où plusieurs familles étaient venues assister à la comparution de leurs proches.

La situation pénale de Djahid Zefizef s’est par ailleurs alourdie au printemps. Longtemps soumis à un simple contrôle judiciaire, l’ancien patron de la FAF a été écroué à la prison de Koléa fin avril dans une procédure distincte, liée à la gestion d’une société de froid industriel qu’il avait dirigée.

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Des contrats hors des clous au cœur du dossier de corruption à la FAF

Au fond, l’accusation cible la manière dont un ensemble de contrats et de marchés ont été conclus au sein de l’instance fédérale. Selon le dossier de poursuite, ces engagements auraient été signés en dehors du cadre légal et réglementaire, dans le but d’octroyer des faveurs indues à des tiers. Le préjudice concernerait aussi bien les caisses de la fédération que le Trésor public.

Les qualifications retenues relèvent de la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. Y figurent l’abus de fonction, la dilapidation volontaire de deniers publics et la participation à celle-ci, la passation d’accords contraires à la législation pour accorder des avantages injustifiés, ainsi que le fait d’avoir profité d’avantages indus lors de transactions avec l’État ou ses démembrements. Un chef de blanchiment d’argent s’ajoute à cet ensemble.

L’enquête, ouverte par le pôle pénal économique et financier, s’était concentrée sur la période ouverte par l’arrivée de Kheireddine Zetchi à la tête de la fédération en 2017. Les investigations avaient été bouclées en avril, après l’audition de plus de quinze mis en cause par le juge d’instruction, une étape qui a permis le renvoi du dossier devant la juridiction de jugement.

Une détention provisoire qui s’éternise pour les ex-dirigeants

Pour certains prévenus, l’attente dure depuis des mois. Les trois anciens cadres administratifs de la fédération ont rejoint l’établissement pénitentiaire de Koléa dès octobre 2024, sur décision du juge d’instruction. Kheireddine Zetchi, lui, cumule désormais un temps de détention supérieur à dix-neuf mois.

Le 29 septembre dira si la juridiction entame enfin l’examen au fond ou si un quatrième renvoi vient allonger cette procédure. Les parties civiles, dont le ministère de la Jeunesse et des Sports et la FAF elle-même, sont attendues à cette échéance.

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