Procès en appel de Khaled Drareni : Le parquet requiert une lourde peine

Lors du procès en appel du journaliste algérien Khaled Drareni, tenu ce mardi, 8 septembre, à la Cour d’Alger, le parquet a requis une lourde peine à son encontre.

Le parquet près de la Cour d’Alger a requis une peine de 4 ans de prison ferme à l’encontre du Journaliste Khaled Drareni, ainsi qu’une amende de 50,000 dinars, rapporte le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD).

Le journaliste Khaled Drareni a été condamné, en première instance, à une peine de 3 ans de prison ferme le 10 août dernier, pour « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ». Aujourd’hui, mardi 8 septembre, a eu lieu son procès en appel à la Cour d’Alger, en compagnie de Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, condamnés à deux ans de prison, dont quatre mois ferme.

La même source souligne que le parquet a requis la même peine contre Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, à savoir 4 ans de prison ferme.

Rédaction d’Algérie 360.