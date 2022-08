Procès de Mendy : Mahrez convoqué comme témoin

La justice anglaise pourrait convoquer le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, et plusieurs de ses coéquipiers et ex-coéquipiers du Manchester City, pour les auditionner lors du procès du latéral français, Benjamin Mendy. Dans cette affaire, plusieurs femmes accusent Mendy de viols et d’agression sexuelle.

L’international algérien Riyad Mahrez pourrait être auditionné lors du procès de Benjamin Mendy, qui a débuté ce mercredi devant la cour de justice de Chester. En plus de Mahrez, la justice anglaise pourrait convoquer d’autres joueurs et anciens joueurs du Manchester City. Il s’agit notamment de Raheem Sterling, qui a rejoint Chelsea cet été, Jack Grealish, Kyle Walker et John Stones.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, hier a eu lieu la sélection des jurés pour le procès de Mendy, avec un panel de 38 personnes. D’ailleurs, on leur a demandé s’ils connaissaient ou avaient des liens avec les joueurs cités. C’est ce qui laisse croire que ces derniers seraient convoqués en tant que témoins dans le cadre de ce procès.

Manchester City : retour sur l’affaire de Benjamin Mendy

Le latéral français Benjamin Mendy est poursuivi pour viols. En effet, sept (7) femmes l’accusent de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Des faits qui seraient survenus chez lui entre 2018 et 2021. Cependant, il convient de noter que le champion du monde, qui comparaît à côté de son coaccusé Louis Saha Matturie, a plaidé non coupable pour les dix (10) chefs d’accusation retenus à son encontre.

Le club anglais a suspendu son joueur, placé en détention provisoire le 27 août 2021, puis remis en liberté conditionnelle en janvier 2022. Depuis, la justice a contraint le joueur de vivre chez lui sous surveillance électronique avec couvre-feu. La justice lui a aussi interdit de prendre contact avec les plaignantes ou les témoins impliqués dans cette affaire.

Le procès du joueur français a débuté hier. Ce dernier risque la prison pour les faits retenus contre lui. Dans ce genre d’affaires, la justice anglaise prévoit la prison à vie comme peine maximale. Toutefois, en pratique, les sanctions infligées sont moindres, mais demeurent très importantes, allant de cinq à vingt ans de prison.

D’après l’avocat anglais Richard Furlong, en plus de la peine de prison, la personne condamnée pour viol se retrouve dans l’obligation de notifier à la police son lieu de résidence. Ainsi que tous ses déplacements, même pour aller en vacances.