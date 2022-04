Procès de Khalida Toumi : le verdict tombe

Le verdict est tombé ce jeudi 7 avril 2022, Khalida Toumi a été condamnée à 6 ans de prison ferme.

Le procès de l’ancienne Ministre de la Culture Khalida Toumi s’est tenu le jeudi 24 mars 2022, devant le juge du Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed à Alger, et ce après plusieurs reports. Le 28 du même mois, le procureur Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed à Alger, avait requis 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 millions de dinars.

L’ancienne ministre de la culture qui est en détention depuis novembre 2019, est poursuivie avec d’anciens responsables du secteur de la Culture pour « abus de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d’indus avantages à des tiers ».

Dans cette affaire Ben Blidia Abdelhamid, le président du pole chargé des festivals, a été condamné à une peine de 4 ans de prison et 200 000 dinars d’amende.

Ces condamnations ont été prononcées après que les accusés ont été poursuivis pour des accusations liées à l’octroi de privilèges indus. Gaspillage des fonds publics et abus de pouvoir.