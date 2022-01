Procès de Hamid Melzi : la Cour d’Alger rend les verdicts définitifs

La chambre criminelle près la Cour d’Alger a rendu ce dimanche, son verdict en appel dans l’affaire de l’ancien Directeur général de la résidence d’État « Sahel », Hamid Melzi. Le procès implique également plusieurs autres anciens ministres et hauts responsables. Le principal mis en cause, en l’occurrence Hamid Melzi a écopé en appel d’une peine de 5 ans de prison dont 3 ans et demi ferme, avec la saisie d’un compte bancaire au niveau d’une Banque aux Émirats.

En première instance, le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné le prévenu à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de DA. La Cour d’Alger a également confirmé aujourd’hui les jugements prononcés en première instance à l’encontre des deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Ces deux derniers sont donc condamnés respectivement, dans le cadre de cette même affaire, à une peine 6 et 5 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars pour chacun.

Les anciens DG d’Algérie Télécom et Air Algérie acquittés

Le juge de la chambre criminelle de la Cour d’Alger a aussi confirmé les verdicts de première instance prononcés à l’encontre des fils de Hamid Melzi. En effet, Ahmed, Salim et Mouloud ont été condamnés à une peine de 2 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de DA.

L’ex-DG d’Algérie Télécom, Ahmed Choudar a été condamné à un an de prison ferme et une amende de 200 000 dinars. Cependant, l’ex-directeur de la résidence officielle « El Mithaq » Fouad Cherit et l’ex-directeur d’Air Algérie Bakhouch Allach ont été acquittés.

Pour rappel, ces deux derniers avaient écopé respectivement en première instance à un an de prison ferme et à une amende d’un million de dinars (contre l’ex-DG d’Algérie Télécom et deux ans de prison, dont un an avec sursis et à une amende de 500.000 dinars (contre l’ex-PGD d’Air Algérie).