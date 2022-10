Procès corruption : Loukal et Benmessaoud risquent de lourdes peines

Les procès pour corruption des anciens dignitaires du régime Bouteflika s’enchaînent au tribunal de Sidi M’hamed. Ce dimanche, c’était au tour d’Abdelkader Benmessaoud, ancien ministre du Tourisme, et de Mohamed Loukal, ancien ministre des Finances, de passer à la barre. Le procureur de la République a requis contre chacun de ses ex-hauts responsables de lourdes peines de prison.

7 ans de prison ferme requis contre l’ancien ministre du Tourisme

En effet, ce dimanche 9 octobre, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis une peine de 7 ans de prison ferme contre l’ancien ministre sou le régime Bouteflika, Abdelkader Benmessaoud. Celui-ci est poursuivi dans une affaire de corruption dans laquelle il fut impliqué lorsqu’il occupait le poste de wali de Tissemsilt.

Le principal chef d’accusation retenu contre Abdelkader Benmessaoud est : « abus de fonction et octroi d’autorisations pour la conclusion de marchés publics contraires à la réglementation ». Parmi ces marchés, figure celui de « la réalisation de stades de proximité et d’opérations d’aménagement de salles de projections et de conférences ».

Du reste, le parquet a requis la même peine (7 ans ferme) contre deux autres accusés : l’ancien secrétaire général et président de la Commission des transactions de la wilaya de Tissemsilt et le directeur d’un bureau d’études.

10 ans de prison ferme requis contre l’ancien ministre des Finances

Quant à l’ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal, le procureur général près la Cour d’Alger a requis contre lui, dimanche 9 octobre, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 3 millions DA. Loukal est poursuivi pour des faits de corruption dont il s’était rendu coupable lorsqu’il occupait le poste de PDG de la Banque extérieure d’Algérie (BEA).

En outre, le parquet a requis la même peine (10 ans ferme) contre le courtier immobilier dénommé Mourad Soula, ainsi qu’une peine de 5 ans de prison ferme contre l’ancien PDG par intérim de la BEA, Rabet Azzedine, et ce avec la confiscation de tous ses biens que la justice a saisis (biens mobiliers et immobiliers, comptes bancaires).

Plusieurs chefs d’inculpation sont retenus contre Mohamed Loukal et ses co-accusés, dont la dilapidation de deniers publics et l’abus de fonction. L’ancien ministre est aussi chargé d’octroi d’indus avantages lors de l’acquisition d’un nouveau siège pour la BEA à Hydra. Lequel siège a été acheté pour la somme de 110 milliards de centimes, tandis que l’expertise a conclu que son prix ne dépassait pas les 102 milliards de centimes.

Pour rappel, le pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed avait auparavant condamné Mohamed Loukal à une peine de 6 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars (100 millions de centimes).