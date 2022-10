Procès corruption : l’ex-ministre du tourisme, Benmessaoud acquitté

Le Tribunal pénal du Pôle spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique de Sidi M’hamed à Alger a rendu un jugement acquittant Abdelkader Benmessaoud, ancien ministre du Tourisme, en tant qu’ancien Wali de Tissemsilt, après qu’il ait été poursuivi dans des affaires de corruption.

En effet, le verdict est tombé ce dimanche 16 octobre 2022, l’ancien ministre du tourisme, Abdelkader Benmessaoud, a été acquitté.

Dans cette même affaire, le tribunal a également acquitté l’ancien Secrétaire général et président de la Commission des transactions de la même wilaya, mais aussi le directeur d’un bureau d’études ainsi que le chef du comité des transactions et de l’ouverture des enveloppes de cette wilaya, après qu’ils aient été poursuivi en vertu de la loi anti-corruption pour avoir conclu des marchés publics en violation des lois et des dispositions législatives.

Lourd réquisitoire contre Abdelkader Benmessaoud

Le chef d’accusation retenu contre Abdelkader Benmessaoud est l’abus de fonction et octroi d’autorisations pour la conclusion de marchés publics contraires à la réglementation ». Parmi ces marchés, figure celui de « la réalisation de stades de proximité et d’opérations d’aménagement de salles de projections et de conférences ».

Enfin, il est à rappeler que le dimanche 9 octobre 2022, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed avait requis une peine de 7 ans de prison ferme contre l’ancien ministre Abdelkader Benmessaoud.