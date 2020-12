Procès Benfassih : Lourd requistoire contre Ouyahia, Ghoul et Zaâlane

Le procureur de la république près du pôle pénal financier et économique du tribunal de Sidi M’hamed a rendu son réquisitoire dans le procès des accusés ( Ouyahia, Ghoul et Zaâlane) dans l’affaire de détournement du foncier touristique à Skikda.

Le procureur a requis des peines allant de 5 ans de prison à 12 ans de prison pour les accusés dans l’affaire de corruption impliquant l’homme d’affaires Mohamed Benfassih, l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, et les anciens ministres des transports, Ammar Ghoul, Abdelghani Zaallan.

Les accusés sont poursuivis dans cette affaire pour abus de fonction, octroi d’indus privilèges et dilapidation de deniers publics, l’homme d’affaires Mohamed Benfassih et l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, ainsi que les anciens ministres des Transports et des Travaux publics Ammar Ghoul et Abdelghani Zaâlane, nombre d’anciens walis de Skikda et plusieurs cadres aux Directions exécutives de la même wilaya.

Le procureur a donc requis :

Une peine de 8 ans de prison ferme et une amende d’un million de dinars, contre Mohamed Benfissah.

Une peine de 6 ans de prison ferme et un million de dinars d’amende, contre son fils Seifeddine Benfissah

Une peine de 12 ans de prison ferme et un million de dinars d’amende contre Ahmed Ouyahia, ancien Premier ministre.

Une peine de 10 ans de prison ferme et une amende d’un million de dinars contre Abdelghani Zallan, ancien ministre des transports.

Une peine de 12 ans de prison ferme et un million de dinars d’amende contre Ammar Ghoul, ancien ministre des transports.