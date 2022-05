Procès 5e mandat : « Je n’en peux plus ! », le coup de gueule de Haddad

Ce lundi 30 mai 2022, le Pôle Criminel spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique de tribunal de Sidi M’hamed a ouvert le dossier de Saïd Bouteflika, accompagné de l’ancien président du « FCE », Ali Haddad. Ce dernier est poursuivi pour blanchiment d’argent et collecte de produits des crimes de corruption.

Tout d’abord, le juge commence par demander à Haddad, s’il admettait ces accusations. Ali Haddad répond au juge qu’il les nie.

Le juge enchaîne, en affirmant à Ali Haddad qu’il avait dit au juge d’instruction que Saïd Boutflika lui avait demandé d’ouvrir une chaîne, pour financer la campagne électorale de son défunt frère. Et il avait aussi demandé de prêter du matériel et des appareils pour lancer cette dernière. Haddad répond en disant : « Votre Honneur, pour cette affaire c’est la quatrième fois que je suis jugé ».

Ensuite, le juge lui dit qu’il est question du paiement initial et des faits eux-mêmes. L’accusé affirme au juge que c’est la quatrième fois qu’il parle de la campagne électorale.

Haddad dit « qu’il est fatigué »

Haddad continue en disant : « J’ai aussi eu une affaire avec Mazouz et le complexe UTRHB, et aujourd’hui, avec Said nous comparaissons pour la huitième fois devant la justice. J’ai comparu 32 fois devant des juges d’instruction, des juges d’audience et des procureurs. Vous m’avez jugé 3 fois pour cette même affaire. De plus, « toutes mes déclarations sur n’importe quel point, vous les avez, je suis fatigué, Votre Honneur, je n’en peux plus de cette affaire, et vous avez toutes les réponses. »

Haddad continue en affirmant qu’ils ont plus de 2000 papiers dans cette affaire, qu’il a eu 4 ans de prison et confiscation de tout son argent et ses biens. Il dit : « Ils ont tout pris… » Et il poursuit en affirmant être fatigué, qu’il n’a plus de réponses et que le juge a toutes les déclarations.

Le juge poursuit en faisant remarquer à l’accusé, qu’il est appelé pour comparaître, que ce sont des procédures judiciaires qui doivent être respectées… Il lui demande aussi : « Avez-vous été entendu devant le juge d’instruction dans l’affaire de la chaîne El Isstimraria ?

Haddad répond au juge qu’il a toutes les réponses

À ce moment, Haddad s’emporte un peu et affirme au juge : « Vous avez tout, vous avez toutes les réponses. S’il vous plaît, faites quelque chose ». Il finit par crier à haute voix, « Votre Honneur… »

À la fin, Haddad demande la compréhension du juge et affirme encore qu’il est fatigué, en suppliant le juge d’en finir avec cette affaire… Haddad rajoute en disant « Votre Honneur, nous jeûnons tous les jours et nous demandons grâce aux autorités du pays… Je ne suis pas juif pour me laisser seul… »