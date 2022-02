Prix viande rouge : « 1200 dinars le kilo durant le ramadan »

Le Président directeur général de l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR), filiale du Groupe public agro-logistique (AGROLOG), Lamine Deradji, a confié aujourd’hui que les prix des viandes rouges lors de ce mois de ramadan seront contrôlés via la mise en place de plusieurs points de vente à travers le territoire national.

En effet, ALVIAR, précise le responsable, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, va instaurer pas moins de 150 points de vente à travers le territoire national en vue de limiter le prix d’un kilo de viande ovine à 1.300 dinars le kilo, et la viande bovine à 1.200 dinars, et cela durant ce mois de ramadan.

« Alviar a entamé l’ouverture de ses points de vente dans les grandes villes comme c’est le cas dans la capitale Alger, Annaba et Oran », annonce le responsable qui ajoute que l’objectif est « d’établir 150 points de vente répartis sur plusieurs wilayas, à des prix étudiés qui ne dépassent pas 1300 DA pour la viande ovine et 1200 DA pour la viande bovine ».

L’importation en baisse

Par ailleurs Deradji a expliqué qu’Alviar avait importé « 4.000 têtes destinées à l’abattage, notamment pour le mois de Ramadan ».

Deradji explique que «La filière de la viande rouge en Algérie représente environ 17 % de la taille de l’économie agricole nationale, et produit un flux estimé à 600 milliards de dinars, avec un taux de croissance de 18,4%».

Le responsable fait également savoir que le cheptel ovin en Algérie est estimé à « 31 millions de têtes, dont 19 millions sont des brebis porteuses ».

Le directeur de ALVIAR assure que « la production nationale annuelle de viande rouge s’élève à 580.000 tonnes », et que « l’importation de viande bovine fraîche et congelée a enregistré une baisse de plus de 87 % au cours de la période 2016-2021 ».