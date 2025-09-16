Prix Sakharov : Boualem Sansal refuse de devenir un symbole pour l’extrême droite française

En dépit de sa proposition pour le prix Sakharov 2025 par le groupe d’extrême droite « Patriotes pour l’Europe« , dirigé par Jordan Bardella, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, en prison depuis novembre 2024, a refusé cette nomination. Cette décision a été rapportée lundi par son éditeur Gallimard.

Malgré la proposition du groupe d’eurodéputés « Patriotes pour l’Europe« , qui compte 85 eurodéputés, pour lui décerner le prix « pour la liberté de l’esprit« , l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, actuellement en prison, a refusé cette nomination.

Dans un communiqué, son éditeur Antoine Gallimard a rapporté que Boualem Sansal, bien qu’il ait « une très grande estime pour ce prix« , a considéré cette démarche comme « irrecevable et insidieusement partisane« .

Boualem Sansal refuse d’instrumentaliser son nom

Condamné à cinq ans de prison ferme pour atteinte à l’intégrité nationale, Boualem Sansal refuse d’être associé au mouvement « Patriotes pour l’Europe« . Son éditeur a précisé que l’écrivain ne souhaite pas que son nom soit associé à un mouvement dont la « radicalité politique est étrangère à l’auteur« .

Par ailleurs, Boualem Sansal, âgé de 80 ans, refuse sa nomination au prix Sakharov 2025. Son éditeur a expliqué que si cette « candidature » forcée était retenue, l’écrivain, par l’intermédiaire de ses représentants en France, refuserait le prix.

Pour rappel, l’auteur a été condamné pour atteinte à l’intégrité nationale, notamment après des déclarations au média français d’extrême droite Frontières, où il estimait que « l’Algérie avait hérité sous la colonisation française des territoires appartenant jusque-là au Maroc« .

Le comité de soutien à Boualem Sansal s’oppose à cette décision

Le refus de l’écrivain Boualem Sansal d’être nommé au prix Sakharov, annoncé par sa maison d’édition Gallimard, est vivement contesté par son comité de soutien.

Dans un communiqué, le comité dénonce la démarche de la maison d’édition : « le lundi 15 septembre, la maison Gallimard demande dans la presse de refuser l’attribution du prestigieux prix Sakharov. Nul ne peut aujourd’hui se prévaloir de parler au nom de Boualem Sansal« .

Par ailleurs, le comité ajoute : « Plus que jamais, l’écrivain a besoin d’appui du Parlement européen, initié avec sa demande de libération inconditionnelle dans une résolution de janvier 2025 : bloquer l’attribution du prix Sakharov relevant de ce même Parlement desservirait sa cause qui touche au devoir d’humanité. La politique n’y a pas sa place« .

Rappelons, en juillet dernier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé plusieurs fois les autorités algériennes à faire « un geste d’humanité » pour la libération de Boualem Sansal, notamment après sa condamnation en appel à cinq ans de prison.

