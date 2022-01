Prix Puskas de la FIFA 2021 : Mahrez exclu ?

Souvent habitué à être nominé pour des prix prestigieux, à l’image du Ballon d’Or de l’année 2021, le capitaine des Verts Riyad Mahrez a également été nominé au Prix Puskas de la FIFA.

Le haut niveau de la star des Verts et ses excellentes performances sur le terrain ne sont secrets pour personne. Ce dernier nous a très souvent habitué à son grand jeu avec la sélection nationale ainsi qu’avec son club anglais, Manchester City.

Grâce à cela, le talentueux Fennec Algérien a été nominé, au mois de novembre de l’année passée, audit Prix, et ce, à la suite de son incroyable but signé en équipe nationale contre le Zimbabwe en novembre 2020. Notons qu’il s’agit d’un titre créé en octobre 2009 qui récompense le joueur ou la joueuse ayant marqué le » plus beau but » de la saison.

Quelle place pour Riyad Mahrez ?

Dans un premier temps, la FIFA a dévoilé une liste de 11 joueurs et joueuses nominés pour ledit prix. Toutefois, et contre toute attente, la page Twitter officielle de la Fédération Internationale de Football vient de publier un post contenant 3 joueurs, désignant les trois finalistes du Prix Puskas de l’année 2021.

Il s’agit de l’Argentin Erik Lamela, le Tchèque Patrik Schick et l’Iranien Mehdi Taremi. Le magnifique but de Mahrez contre le Zimbabwe n’a finalement pas été retenu.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le lauréat sera sélectionné par un jury international composé d’un panel de FIFA Legends et des supporters du monde entier, qui ont eu l’occasion de voter jusqu’au 17 décembre 2021. Sachant que ce dernier sera dévoilé le 17 janvier de l’année en cours.