Un million de dinars pour récompenser les travaux consacrés à la protection des droits humains. L’Algérie se dote d’une nouvelle distinction présidentielle destinée à encourager les recherches, les initiatives et les activités dans ce domaine. Le décret portant création du Prix du président de la République des droits de l’homme vient de paraître au Journal officiel n° 82. Ouvert aux citoyens algériens, y compris ceux établis à l’étranger, ce concours prévoit trois récompenses financières et une remise annuelle à l’occasion du 10 décembre.

Prix du président de la République des droits de l’homme : qui peut participer au concours ?

La nouvelle distinction vise à valoriser les contributions qui font progresser la protection et la promotion des droits de l’homme en Algérie. Le décret prévoit de récompenser les recherches et les activités qui favorisent le respect de ces droits, renforcent la sensibilisation à leur importance et contribuent à diffuser leurs valeurs dans les différentes composantes de la société.

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Le concours s’adresse à deux catégories de candidats :

Les citoyens algériens, qu’ils résident en Algérie ou à l’étranger.

Les personnes morales de droit algérien.

Les participants peuvent présenter leurs travaux individuellement ou collectivement. Les candidatures doivent porter sur des recherches, des réalisations ou des initiatives qui répondent aux objectifs fixés par le décret.

Un million de dinars pour le premier lauréat du prix des droits de l’homme

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) assurera l’organisation du concours. Il devra notamment publier un avis d’ouverture dans les médias publics et privés afin de communiquer les conditions de participation aux candidats.

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Le Conseil aura également pour mission de proposer des candidatures. Le texte lui accorde, par ailleurs, la possibilité de sélectionner de sa propre initiative des travaux ou des recherches présentant un intérêt particulier ou apportant une contribution notable à la protection et à la promotion des droits humains.

La distinction prévoit trois récompenses financières, accompagnées d’un certificat d’appréciation :

Premier lauréat : 1 million de dinars.

1 million de dinars. Deuxième lauréat : 700 000 dinars.

Troisième lauréat : 500 000 dinars.

Le prix sera décerné chaque année lors d’une cérémonie officielle organisée par le Conseil national des droits de l’homme. La remise coïncidera avec la Journée mondiale des droits de l’homme, célébrée le 10 décembre.

Avec cette nouvelle distinction, les autorités entendent notamment encourager les contributions individuelles et collectives en faveur de la promotion des droits humains et de leur ancrage dans la société.

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