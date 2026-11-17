Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé l’ouverture officielle de la plateforme numérique dédiée au dépôt des candidatures pour le « Prix du Président de la République du chercheur innovant » au titre de l’édition 2027.

Placé sous le slogan « Nous innovons aujourd’hui pour bâtir l’Algérie de demain », ce concours national valorise les esprits créatifs et récompense les projets capables d’impulser une réelle dynamique économique et sociale. À la clé, le premier lauréat décrochera une récompense financière de 5 millions de dinars algériens, soit l’équivalent de 500 millions de centimes.

Huit grands défis nationaux au cœur de la compétition

Pour cette nouvelle édition, les autorités orientent directement la recherche scientifique vers les priorités du pays à travers huit grands défis stratégiques. Les participants choisissent un seul axe principal qui reflète l’essence et les objectifs de leur projet. Le champ des possibles couvre l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la souveraineté numérique, mais aussi la santé, les biotechnologies et l’industrie pharmaceutique. Le concours cible également la sécurité alimentaire, l’agriculture saharienne, le dessalement de l’eau et la transition énergétique.

Les chercheurs travaillant sur le climat, la lutte contre la désertification, la robotique, les technologies spatiales ou encore l’économie de la connaissance et l’innovation sociale trouvent aussi toute leur place dans ce dispositif. Par ailleurs, les organisateurs refusent d’enfermer la créativité dans un cadre rigide : aucune liste fermée de spécialités ne bloque les initiatives. Tout candidat peut soumettre un travail issu d’une discipline inédite, dès lors que son projet apporte une réponse concrète à l’un des huit défis retenus.

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Conditions d’accès et démarches pour soumettre son projet

Le concours s’ouvre à l’ensemble des chercheurs de nationalité algérienne résidant au pays, tout en tendant la main aux compétences établies à l’étranger, à condition que leurs travaux génèrent un impact direct sur l’économie nationale. Pour garantir l’équité entre les participants, chaque chercheur présente un projet unique, tandis que les lauréats des précédentes éditions respectent un délai de trois ans avant de retenter leur chance.

Sur le plan pratique, la procédure s’effectue intégralement à distance. Les candidats résidant en Algérie déposent leur dossier directement sur le portail numérique officiel de la compétition, alors que les membres de la diaspora transmettent leur candidature via l’adresse électronique dédiée à cet effet. Une fois enregistrés, les dossiers franchissent un parcours rigoureux : les services vérifient d’abord la conformité administrative, avant que le secrétariat du prix puis un jury spécialisé n’analysent en profondeur la pertinence scientifique des travaux.

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Un calendrier rythmé jusqu’à la Journée du Savoir

Les porteurs de projets disposent de deux mois pour peaufiner et soumettre leur dossier, la plateforme ayant ouvert ses portes le 16 novembre 2026 pour les refermer définitivement le 16 janvier 2027. Dès la clôture des inscriptions, le jury national entamera ses travaux d’évaluation entre le 1er février et le 16 mars 2027. Le point d’orgue de cette édition aura lieu le 16 avril 2027, date hautement symbolique où les autorités dévoileront le palmarès et remettront les prix aux lauréats à l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir.

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