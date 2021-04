Prix pomme de terre : le ministre de l’Agriculture livre sa version

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a déclaré, aujourd’hui jeudi, qu’il n’y a aucune justification à la hausse des prix de la pomme de terre malgré les fluctuations météorologiques.

En réponse aux questions orales lors d’une séance plénière au Conseil de la nation, le ministre a expliqué qu’en 48 heures, les prix de la pomme de terre ont dépassé les 50 dinars et se sont élevés pour osciller entre 80 et 90 dinars.

Il a ajouté qu’en dépit des perturbations météorologiques et de l’existence seulement de deux régions productrices des pommes de terre à cette période de l’année, la flambée des prix pour atteindre plus de 90 Da est « injustifiable ».

Une hausse qu’il a imputée non seulement aux mauvaises conditions météorologiques qui ont entravé les récoltes, mais surtout au monopole exercé sur la pomme de terre et la spéculation des commerçants.

Les prix vont baisser, selon Hamdani

Le premier responsable du secteur, a cependant indiqué que les prix des pommes de terre et des fruits et légumes, devront revenir à la normale dans les prochaines jours. Et ce, avec l’entrée sur le marché des produits saisonniers.

Hamdani a assuré les citoyens que les produits saisonniers seront fortement disponibles dans les prochains jours et avec des prix stables.

Le même porte-parole a souligné qu’il existe plus de 300 points de vente directs entre agriculteurs, producteurs et consommateurs.

À noter que, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a procédé au déstockage d’importantes quantités de pomme de terre à travers plusieurs wilayas du pays en vue de faire baisser les prix qui ont récemment flambé sur le marché national.