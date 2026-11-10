Pétrole : le Brent sous 91 dollars, ce que la baisse change pour l’Algérie

Le Brent a perdu environ 20 % en dix jours et a même brièvement glissé sous 90 dollars ce mardi, une première depuis août. Pour l’Algérie, dont les recettes dépendent largement des hydrocarbures, cette baisse reste pourtant indolore à court terme. Budget 2027, Sahara Blend, recettes d’exportation : ce qu’il faut comprendre.

Prix du pétrole aujourd’hui : le Brent passe sous les 91 dollars

Le baril de Brent, référence du pétrole algérien, évoluait autour de 90 à 91 dollars ce mardi 10 novembre en fin de matinée. Il est même brièvement passé sous la barre des 90 dollars, son plus bas niveau depuis la fin du mois d’août. Lundi, il avait déjà chuté de 5,85 %, pour clôturer à 92,57 dollars.

La baisse est spectaculaire. Le baril dépassait encore les 113 dollars à la fin du mois d’octobre. D’après nos calculs, il a donc perdu environ 20 % de sa valeur en une dizaine de jours.

Pourquoi le prix du pétrole baisse-t-il ?

Les marchés parient sur une issue diplomatique au conflit entre les États-Unis et l’Iran. Lundi, Donald Trump a jugé « très improbable » une reprise des hostilités, après avoir reçu le Premier ministre qatari, médiateur entre les deux pays. Les investisseurs effacent ainsi une partie de la prime de risque accumulée depuis les frappes de février.

Depuis le début de la guerre, les cours suivent l’état du détroit d’Ormuz, par où transite environ un cinquième du pétrole mondial. Le Brent avait dépassé les 100 dollars en mars, une première depuis 2022. Il était remonté vers 110 dollars à la mi-octobre, après l’attaque de navires marchands au large de l’Arabie saoudite.

L’offre se reconstitue aussi. Les volumes qui transitent par Ormuz restent soutenus, et la production de l’OPEP a nettement augmenté en octobre. La banque JPMorgan estime l’excédent mondial d’offre à environ 1,4 million de barils par jour sur ce mois.

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Budget 2027 : un baril toujours bien au-dessus des prévisions de l’Algérie

Pour l’Algérie, cette baisse reste pour l’instant sans danger. Le projet de loi de finances 2027 repose sur un prix de référence fiscal de 60 dollars le baril, et sur un prix de marché prévu à 70 dollars. Notre article sur l’examen du budget 2027 à l’APN détaille ces hypothèses.

À 90 dollars, le Brent reste donc environ 29 % au-dessus du prix de marché prévu, et 50 % au-dessus du prix de référence fiscal, d’après nos calculs. Les recettes réellement encaissées dépassent ainsi largement celles inscrites au budget. L’excédent alimente le Fonds de régulation des recettes, qui sert notamment à couvrir une partie du déficit du Trésor.

Le budget 2027 prévoit justement un écart important entre recettes et dépenses, de plus de 8 600 milliards de dinars. Le gouvernement compte sur la fiscalité pétrolière encaissée au-delà des prévisions pour en financer une partie. Un pétrole durablement plus bas réduirait donc cette marge de manœuvre.

Sahara Blend : le pétrole algérien suit la tendance

Le Sahara Blend, le brut de référence de l’Algérie, évolue généralement au-dessus du Brent grâce à sa grande qualité. Il a atteint 118,49 dollars en moyenne en septembre, selon le rapport mensuel de l’OPEP, ce qui en faisait le brut arabe le plus cher du panier de l’organisation. Le rapport de novembre, attendu dans les prochains jours, donnera son prix moyen d’octobre.

La forte baisse de novembre se reflétera dans le rapport de décembre. Le Sahara Blend a toutefois bénéficié de prix très élevés sur l’essentiel de l’année. Au premier semestre, il avait atteint 96,04 dollars en moyenne, contre 72,13 dollars un an plus tôt.

Combien la baisse du pétrole coûte-t-elle à l’Algérie ?

Sonatrach a exporté 18,8 millions de tonnes de pétrole brut et 2,9 millions de tonnes de condensat en 2025, soit environ 436 000 barils par jour. D’après nos calculs, chaque dollar de baisse du baril représente donc environ 159 millions de dollars de recettes en moins par an. Une baisse durable de 20 dollars représenterait ainsi près de 3,2 milliards de dollars par an.

Ce calcul reste une estimation, car les exportations algériennes ne se limitent pas au pétrole brut. Elles comprennent aussi les produits raffinés, le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié, dont une partie des prix suit celle du pétrole. Notre article sur les revenus de Sonatrach en 2025 rappelait l’impact de la baisse des prix l’an dernier.

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En 2025, le baril de brut avait en effet été vendu en moyenne 69 dollars, contre 82 dollars en 2024. Cette baisse avait fait reculer le chiffre d’affaires de Sonatrach de 12 % et son bénéfice de 26 %. Les prix de 2026, bien plus élevés, devraient au contraire soutenir ses résultats.

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Prix à la pompe, importations : quel impact pour les Algériens ?

La baisse du pétrole n’aura pas d’effet direct sur les prix à la pompe en Algérie. L’État fixe en effet les prix des carburants, quel que soit le cours du baril. Le gasoil reste ainsi vendu 31 dinars le litre.

Elle peut en revanche réduire certains coûts pour le pays. Si l’Algérie doit encore importer du gasoil, comme en 2025, la facture baisse avec les cours mondiaux. Le transport maritime des marchandises importées devient aussi moins cher quand le prix du carburant recule.

OPEP+ : quelles prochaines échéances pour l’Algérie ?

L’Algérie fait partie des sept pays de l’OPEP+ qui pilotent la politique de production du groupe. Le 1er novembre, ces pays ont reconduit leurs objectifs de production pour décembre. La production algérienne avoisine 980 000 barils par jour, selon l’Agence internationale de l’énergie.

La prochaine échéance est fixée au 29 novembre. Les membres de l’OPEP+ doivent alors examiner leur cadre de production pour 2027. Une reprise des hostilités au Moyen-Orient ferait toutefois repartir les cours très vite, comme en mars, quand le baril avait gagné plus de 10 % en une matinée.

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