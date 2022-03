Prix Omra 2022 en Algérie : un responsable s’explique

À l’arrivée du mois sacré du Ramadan et avec l’amélioration de la situation sanitaire, l’Arabie saoudite est revenue sur les restrictions qu’elle avait imposées sur l’accomplissement de l’Hajj et de la Omra depuis l’arrivée du Coronavirus en 2020.

Cette nouvelle a redonné espoir aux nombreux musulmans du monde entier, y compris les Algériens, qui attendent avec impatience la reprise de ces deux rites religieux.

Durant la semaine passée, la présidence de la république avait annoncé, dans un communiqué rendu public le 15 mars 2022, que les inscriptions pour la Omra seront ouvertes à partir de cette semaine. Mais jusqu’à présent, les inscriptions n’ont pas encore eu lieu.

Sur ce sujet, Yacine Lebaili, membre du Syndicat national des agences de voyages, Chef de la cellule Hajj et Omra, s’est exprimé, lors de son passage sur Ennahar TV, en disant que « L’organisation de la Omra pour cette année sera un peu compliqué » et « la situation est un peu ambiguë ».

En effet, l’ouverture des inscriptions à la Omra a été annoncée, mais aucune procédure n’a été entamée pour le lancement de ces dernières, « des prix circulent dans les réseaux sociaux, mais lorsqu’on prend contact avec les agences Algériennes et Saoudiennes, les deux nient la réception d’instructions sur ce propos » enchaine Yacine Lebaili.

Pour quand les inscriptions de la Omra en Algérie ?

Par ailleurs, le chef de la cellule Hajj et Omra confirme que jusqu’à présent aucune information officielle n’est disponible concernant les prix, les vols et tout ce qui est en liaison avec l’organisation de la Omra pour cette année.

« Il a été décidé d’ouvrir les inscriptions pour la saison de la Omra pour l’année hégirienne en cours 1443, pour les Algériens souhaitant pratiquer ce rite religieux, à partir de la semaine prochaine. En conséquence, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour faire de ce processus un succès », a annoncé la présidence de la république dans son communiqué du 15 mars 2022. Dans l’attente d’autres déclarations sur ce propos, la situation reste floue.

Nouvelles mesures de précautions pour la Omra 2022

Selon la presse saoudienne, l’Arabie Saoudite est revenue sur plusieurs conditions et elle envisage une atténuation des mesures de précaution sanitaire à la reprise l’accomplissement de l’Hajj et de la Omra. Dorénavant, la distanciation sociale ne sera plus exigée dans les moquées et les enfants et les personnes non vaccinées pourront aussi accéder à la Mosquée al-Harâm au Masjid al-Nabawi.