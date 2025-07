Prix Occitanie-Médicis : Nesrine Salem, artiste d’origine algérienne, distinguée en France

L’artiste d’origine algérienne, Nesrine Salem, vient de se voir décerner le prestigieux prix Occitanie-Médicis. Cette reconnaissance majeure salue son talent exceptionnel et sa contribution au monde de l’art. Elle s’envolera à l’automne prochain pour une résidence de trois mois à la villa Médicis à Rome.

Cette résidence à l’Académie de France à Rome représente une opportunité unique pour l’artiste de s’immerger dans un environnement artistique stimulant et de puiser son inspiration dans le riche patrimoine culturel de cette ville italienne.

La villa Médicis est réputée pour encourager la créativité et offrir un espace propice aux artistes, écrivains et chercheurs du monde entier. Cette résidence devrait avoir un impact significatif sur le parcours de Nesrine Salem, potentiellement menant à de nouvelles œuvres.

Reconnaissance en France pour l’artiste Nesrine Salem

Pour la huitième année consécutive, la région Occitanie et l’Académie de France à Rome ont mis en lumière une nouvelle artiste contemporaine. Ce prestigieux prix a été remis à un talent d’origine algérienne, Nesrine Salem, artiste plasticienne et auteure.

En effet, cette récompense distingue son travail artistique mêlant poésie, rites funéraires antiques et une exploration profonde des mémoires collectives. Elle est désormais le nouveau visage du rayonnement artistique occitan.

Ce prix offre une opportunité exceptionnelle pour les artistes plasticiens et visuels de cette région : Une résidence de trois mois à la villa Médicis et une bourse de 10 500 euros financée par la région, ainsi qu’un hébergement sur place. De plus, l’Occitanie pourra lui proposer une exposition dans l’un de ses lieux phares.

« 7or », quand l’Antiquité romaine rencontre la poésie contemporaine

Intitulé « 7or », qui signifie libre en dialecte algérien, le projet de Nesrine Salem raconte la thématique du deuil, à travers un prisme singulier. Son œuvre est conçue comme une installation immersive, invitant le public à la lire, l’écouter et l’expérimenter sensoriellement.

Pour ce projet, Nesrine Salem puise son inspiration dans « la culture mortuaire de Rome antique« . Elle explore les rituels et les constructions funéraires de cette époque pour enrichir sa création contemporaine.

Diplômée de l’École supérieure des beaux-arts de Montpellier, cette artiste axe ses recherches sur les traumatismes intergénérationnels, le tokénisme et les pratiques de deuil. Son travail combine courts métrages, performances, installations et publication.