Légumes secs : des prix à partir de 100 DA/kg auprès de l’Office des céréales

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) commercialise les légumes secs à des prix réglementés afin de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs. Selon une liste de tarifs destinée à la consommation générale, les prix varient notamment de 100 à 360 dinars le kilogramme, en fonction du produit et de son calibre.

Les prix appliqués par les coopératives de céréales et de légumes secs relevant de l’OAIC permettent aux consommateurs d’accéder à plusieurs produits de base à des tarifs différenciés.

Selon la liste des prix publiée, les lentilles rouges décortiquées sont proposées à 100 dinars le kilogramme, tandis que les lentilles vertes sont commercialisées entre 110 et 150 dinars. Les lentilles rouges non décortiquées sont, quant à elles, affichées à 150 dinars le kilogramme.

Les pois cassés figurent également parmi les produits proposés à prix réduit, avec un tarif de 110 dinars le kilogramme.

Haricots blancs, pois chiches et riz : les prix au détail

Pour les haricots blancs, les tarifs varient entre 210, 290 et 310 dinars le kilogramme, selon les catégories proposées. Les haricots rouges sont affichés à 260 dinars le kilogramme.

Le prix des pois chiches dépend notamment de leur calibre. Cinq tarifs sont appliqués : 190, 210, 240, 310 et 360 dinars le kilogramme.

Concernant le riz, la liste fait état d’un prix de 140 dinars le kilogramme pour le riz blanc, de 100 dinars pour le riz étuvé et de 120 dinars pour une autre catégorie de riz étuvé, selon les appellations figurant dans la source.

Ces tarifs peuvent toutefois augmenter de 10 à 20 dinars le kilogramme lorsque les produits sont vendus dans des emballages conditionnés par les coopératives.

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Le gouvernement prolonge les mesures douanières jusqu’en 2029

En parallèle de cette politique de commercialisation à prix réduits, le gouvernement prévoit de prolonger certaines mesures fiscales et douanières destinées à soutenir le pouvoir d’achat.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, il est prévu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2029 l’application du taux de 5 % des droits de douane sur les importations de viandes rouges et de bovins et ovins vivants destinés à l’abattage. La mesure doit également être étendue aux bovins destinés à l’engraissement.

Le dispositif concerne aussi les opérations d’importation et de commercialisation des légumes secs, notamment les pois cassés, les pois chiches, les haricots, les lentilles, les fèves et les autres légumineuses sèches, ainsi que le riz.

À travers ces mesures, les pouvoirs publics entendent maintenir l’approvisionnement du marché en produits alimentaires de base et limiter les répercussions des coûts d’importation sur les prix pratiqués auprès des consommateurs.