Prix et pénurie lors du Ramadan 2024 : le ministère du Commerce anticipe

Les autorités algériennes se préparent activement pour le mois de Ramadan afin d’éviter toute pénurie et instabilité des prix. Les concertations se multiplient, et hier, le ministre du commerce, Tayeb Zitouni, a présidé une séance de travail cruciale. Cette réunion visait à discuter des mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement et la disponibilité des produits de consommation courante, en prévision du mois sacré.

En effet, la séance de travail, dirigée par Tayeb Zitouni, a réuni les cadres de la direction régionale et de la direction du commerce et de la promotion des exportations d’Alger, et dont l’objectif était de passer en revue les mesures à prendre pour anticiper le Ramadan, intensifier le contrôle sanitaire, et assurer l’approvisionnement adéquat des produits de consommation courante.

De plus, avant même la nouvelle année 2024, Tayeb Zitouni et Youcef Cherfa avaient collaboré pour élaborer un plan intersectoriel visant à garantir la disponibilité des produits agricoles et alimentaires. Adopté le 19 décembre, ce plan souligne l’importance d’approvisionner le marché en produits locaux et importés pour stabiliser les prix et protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

L’évaluation de l’approvisionnement du marché sera effectuée à travers des comités locaux multisectoriels, présents dans les 58 wilayas, et cette mission a été confiée à une commission multisectorielle mise en place par Tayeb Zitouni le 17 décembre, regroupant des représentants des ministères de l’agriculture, du développement rural, de l’industrie, et de la production pharmaceutique.

Le 10 décembre, le ministère de l’agriculture avait déjà pris des mesures, réunissant des cadres clés du secteur. Cette rencontre, présidée par le ministre Cherfa, avait pour objectif de veiller à l’approvisionnement adéquat du marché pendant la période du jeûne, mettant l’accent sur la qualité des produits proposés.

Importation pour stabiliser les prix

En outre, dans le but d’optimiser le processus, les autorités ont décidé d’importer de la viande rouge, soit 85 000 tonnes à 1200 DA le kg, et cette mesure vise à stabiliser les prix et à endiguer les pratiques spéculatives. De plus, le ministre du commerce, Tayeb Zitouni, souligne également la disponibilité de quantités suffisantes de semoule, de farine, de légumineuses (dépassant la demande de plus de 500 000 tonnes), et l’importation de 185 000 tonnes de bananes.

Pour conclure, en anticipant les besoins du mois de Ramadan, le gouvernement algérien prend des mesures proactives pour assurer l’approvisionnement et la stabilité des prix. La coordination entre les ministères et la mise en place de comités locaux reflètent une approche holistique pour garantir une période de jeûne sans heurts pour les citoyens. L’importation de produits alimentaires essentiels contribue également à maintenir l’équilibre sur le marché.