Prix et disponibilité des produits : un outil numérique pour anticiper les fluctuations

Le gouvernement algérien renforce ses outils de régulation des marchés à travers la mise en place d’un système informatique unifié destiné à suivre les prix et la disponibilité des produits de large consommation. Cette décision a été prise lors d’une réunion de coordination présidée conjointement par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Walid Yacine, et la ministre du Commerce intérieur, Amal Abdel Latif.

Selon le communiqué du ministère de l’Agriculture, ce système permettra de suivre en temps réel l’évolution des prix des produits agricoles et alimentaires, tout en contrôlant leur disponibilité sur le marché national.

L’objectif principal est d’anticiper les fluctuations et d’éviter les situations de rareté ou de hausse excessive des prix, qui pèsent souvent sur le pouvoir d’achat des ménages.

🟢 À LIRE AUSSI : Sécurité alimentaire : Ghrieb lance ce géant industriel lors de sa 1ʳᵉ visite de travail à Jijel

Technologie et anticipation : Les clés d’une meilleure gestion des marchés

Les ministres ont insisté sur la nécessité de recourir aux outils technologiques modernes pour instaurer une veille active sur l’approvisionnement des marchés. L’utilisation de la technologie est présentée comme essentielle pour une meilleure gestion des marchés.

Ce système informatique servira non seulement de tableau de bord national, mais aussi de mécanisme d’alerte permettant d’agir rapidement en cas de perturbations dans la distribution ou dans la fixation des prix. L’objectif est de réagir rapidement et efficacement face aux variations du marché.

🟢 À LIRE AUSSI : Après l’IATF, place au concret : l’import-export algérien se met en ordre de marche

En parallèle, il a été décidé de créer une équipe de travail permanente, chargée de surveiller quotidiennement : la disponibilité des produits, les tendances des prix, ainsi que les éventuels déséquilibres entre l’offre et la demande.

Cette structure aura pour mission d’assurer la stabilité du marché, notamment pour les produits agricoles et alimentaires les plus consommés par les ménages. La mise en place de cette équipe souligne l’importance accordée à la surveillance continue du marché.

Transparence et sécurité alimentaire : Les ambitions de l’Algérie

À travers cette initiative, l’Algérie cherche à renforcer sa sécurité alimentaire, à garantir la stabilité des marchés et à améliorer la transparence dans les circuits d’approvisionnement. L’accent est mis sur la volonté de l’Algérie d’assurer un approvisionnement stable et transparent pour ses citoyens.

Le recours à un système informatique moderne devrait aussi permettre une meilleure coordination entre les différents secteurs, tout en offrant aux autorités un outil fiable pour ajuster les politiques publiques liées à la consommation et à l’approvisionnement. Ce système s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de la gestion des ressources.

🟢 À LIRE AUSSI : Viandes, fruits, légumes… Le ministère de l’Agriculture révèle les prix au détail