Prix et délai de livraison véhicules FIAT en Algérie : précisions des concessionnaires agréés

La direction du commerce a récemment effectué une inspection chez les concessionnaires agréés de la marque italienne « Fiat » ce jeudi.L’un des concessionnaires a déclaré à un média arabophone qu’il n’y a pas de délais précis pour la livraison des voitures achetées par les clients, expliquant : « Le client achète la voiture, mais nous ne pouvons pas lui fournir d’informations ou de délai précis pour la récupérer ».

Le concessionnaire agréé a également souligné que la durée de livraison dépend de la période et du moment où Fiat Italie attribue les voitures. Il a affirmé que « 50 % des délais de livraison échappent à notre contrôle ».

La question des délais de livraison des voitures est souvent soulevée par les clients et reste un sujet important pour les concessionnaires. Fiat Algérie a clarifié que la durée de livraison dépend étroitement de la période et de la disponibilité des voitures attribuées par Fiat Italie. Ainsi, les concessionnaires font de leur mieux pour réduire les délais et satisfaire au mieux les attentes des clients.

Qu’en est-il des prix des véhicules Fiat en Algérie ?

Quant aux prix des voitures Fiat, le concessionnaire a confirmé qu’ils sont réglementés et ne peuvent pas être modifiés. L’agent de la marque italienne « Fiat » en Algérie a annoncé des réductions sur les prix des véhicules touristiques et utilitaires pour ses clients.

Selon un communiqué de Fiat, la marque a suscité un engouement notable chez les clients algériens, comme en témoigne le nombre record de 150 000 visiteurs.

A LIRE AUSSI : Jusqu’à 600.000 DA de profits par véhicule : les courtiers auto sévissent en Algérie

Dans le cadre de cette dynamique positive, Fiat annonce que ses usines européennes ont obtenu le label d’origine « Europe » (EUR. 1), ce qui leur permet de bénéficier de droits de douane préférentiels. Tous les clients de Fiat Algérie, y compris ceux qui ont passé des commandes depuis le début de la commercialisation des véhicules en Algérie le 21 mars dernier, bénéficieront de cet avantage rétroactivement.

Fiat a confirmé qu’avec son réseau de distribution, elle est mobilisée pour répondre aux besoins de nombreux clients dans les meilleures conditions. La société se félicite de ce lancement exceptionnel et s’engage à continuer à répondre aux besoins de mobilité de ses clients.