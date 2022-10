Prix essence, diesel et GPL : l’Algérie dans le top 10 mondial

En ce mois d’octobre 2022, l’Algérie fait partie des pays où les carburants coûtent le moins cher dans toute la planète. Que ce soit pour le prix de l’essence, du diesel ou du GPL (Sirghaz), l’Algérie figure dans le top 10 mondial.

Lors de cette rentrée sociale 2022, tout le monde a été surpris de voir, dans beaucoup de pays développés, en Europe notamment, de longues files d’attente de véhicules se former devant les stations-service dans l’espoir de faire le plein. En effet, la crise énergétique que traverse le monde à l’heure actuelle a fait que les carburants deviennent de plus en plus difficiles à trouver. De plus, leurs prix ont carrément explosé. À titre d’exemple, le plein d’essence en France coûte désormais, en moyenne, 151 €, un record !

Qu’en est-il alors de l’Algérie, pays producteur et exportateur de pétrole ? Où se situent les prix des carburants (essence, diesel, GPL) par rapport à la moyenne mondiale ? Pour répondre à ces questions, nous avons consulté les rapports du site spécialisé dans les prix de l’énergie dans le monde, globalpetrolprices.com. Voici notre compte rendu.

En 2022, dans quels pays le litre d’essence revient-il le moins cher ? Dans quels pays coûte-t-il le plus cher ?

Le prix moyen mondial de l’essence est de 1,29 dollar par litre. Cependant, il existe une différence substantielle de prix entre les pays. En règle générale, les pays riches pratiquent les tarifs les plus élevés, tandis que les pays pauvres et les pays producteurs de pétrole affichent des prix nettement plus bas.

Cet écart de prix s’explique essentiellement par les diverses taxes appliquées sur le carburant. En effet, les pays achètent le pétrole aux mêmes prix sur les marchés internationaux, mais ils imposent ensuite des taxes aux montants différents. Par conséquent, le prix de l’essence dans les stations-service varie sensiblement.

Voici donc la liste des 10 pays où le litre d’essence revient le moins cher en 2022 :

Venezuela : 0,016 $ Libye : 0,030 $ Iran : 0,053 $ Algérie : 0,328 $ (45 970 DZD) Koweït : 0,339 $ Angola : 0,357 $ Turkménistan : 0,429 $ Nigeria : 0,434 $ Malaisie : 0,435 $ Kazakhstan : 0,448 $

Ainsi, le prix moyen du litre d’essence en Algérie jusqu’au 17 octobre 2022 a été de 45,97 dinars (0,328 dollar). Ce tarif place l’Algérie au 4e rang des pays ou l’essence coûte le moins cher dans le monde. À titre de comparaison, le prix moyen de l’essence en 2022 dans le monde s’élève à 263,25 dinars (soit presque 6 fois plus cher qu’en Algérie).

Voici, par ailleurs, la liste des 10 pays où le litre d’essence coûte le plus cher en 2022 :

Belgique : 1 955 $ Suède : 1 966 $ Grèce : 2 006 $ Finlande : 2 014 $ Barbade : 2 053 $ Danemark : 2 102 $ Norvège : 2 165 $ République centrafricaine : 2 247 $ Islande : 2 262 $ Hong Kong : 2 942 $

En 2022, dans quels pays le litre de diesel revient-il le moins cher ? Dans quels pays coûte-t-il le plus cher ?

Le prix moyen du diesel dans le monde est de 1,34 dollar américain par litre. Comme pour l’essence, la différence entre le montant des taxes appliquées à ce carburant selon les pays induit une grande disparité dans son prix à la station-service. De même, on trouve les tarifs les plus élevés pour le diesel dans les pays riches tandis que les prix les plus bas on les trouve dans les pays pauvres et chez les nations productrices exportatrices de pétrole.

Voici donc la liste des 10 pays où le litre de diesel revient le moins cher en 2022 :

Iran : 0,011 $ Venezuela : 0,016 $ Libye : 0,030 $ Arabie Saoudite : 0,168 $ Algérie : 0,207 $ (29 010 DZD) Angola : 0,301 $ Égypte : 0,369 $ Koweït : 0,371 $ Turkménistan : 0,386 $ Malaisie : 0,456 $

Ainsi, le prix moyen du litre d’essence en Algérie jusqu’au 17 octobre 2022 a été de 29 010 dinars (0,207 dollar). Ce tarif place l’Algérie au 5e rang des pays où le diesel coûte le moins cher dans le monde. À titre de comparaison, le prix moyen du diesel dans le monde en 2022 s’élève à 257,53 dinars (soit presque 9 fois plus cher qu’en Algérie).

Voici, par ailleurs, la liste des 10 pays où le litre de diesel coûte le plus cher en 2022 :

Allemagne : 2 127 $ Liechtenstein : 2 133 $ Finlande : 2 133 $ Belgique : 2 208 $ Suisse : 2 234 $ Danemark : 2 235 $ Islande : 2 259 $ Norvège : 2 352 $ Suède : 2 550 $ Hong Kong : 2 726 $

En 2022, dans quels pays le litre de GPL revient-il le moins cher ? Dans quels pays coûte-t-il le plus cher ?

Le prix moyen du diesel dans le monde est de 0,72 dollar américain par litre. Comme pour l’essence et le diesel, la différence entre le montant des taxes appliquées à ce carburant selon les pays induit une grande disparité dans son prix à la station-service. De même, on trouve les tarifs les plus élevés pour le GPL dans les pays riches, tandis que les prix les plus bas on les trouve dans les pays pauvres et chez les nations productrices exportatrices de pétrole.

Voici donc la liste des 10 pays où le litre de GPL revient le moins cher en 2022 :

Algérie : 0,064 $ (9 000 DZD) Angola : 0,223 $ Arabie Saoudite : 0,240 $ Russie : 0,322 $ Kirghizistan : 0,359 $ Azerbaïdjan : 0,382 $ Australie : 0,454 $ Taiwan : 0,456 $ Bulgarie : 0,476 $ Honduras : 0,501 $

Ainsi, le prix moyen du litre de GPL en Algérie jusqu’au 17 octobre 2022 a été de seulement 9,00 dinars (0,064 dollar). Ce tarif place l’Algérie au 1er rang des pays ou l’essence coûte le moins cher dans le monde. À titre de comparaison, le prix moyen du GPL en 2022 dans le monde s’élève à 116,68 dinars (soit presque 13 fois plus cher qu’en Algérie).

Voici, par ailleurs, la liste des 10 pays où le litre de GPL coûte le plus cher en 2022 :