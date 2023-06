Prix élevés des moutons de l’Aïd el-Adha : le ministre Zitouni s’explique

S’exprimant lors de l’ouverture du Forum de l’investissement et de l’exportation Algeria Expo-Invest au palais des expositions, le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni a souligné le problème d’instabilité des prix pour les moutons de l’Aïd.

Concernant l’importation, ce dernier a appelé les acteurs du secteur à adopter une approche responsable et à respecter les principes éthiques et juridiques dans les activités commerciales, pour promouvoir le développement économique et préserver la stabilité du marché.

« Nous ne contrôlons que les prix des produits subventionnés », ministre Zitouni

D’après le ministre Zitouni, l’instabilité actuelle que connait le marché résulte d’un phénomène tout à fait anodin : la règle de l’offre de la demande. À cet effet, ce dernier a expliqué l’impossibilité de contrôler les prix non subventionnés.

Les autorités ne peuvent de ce fait contrôler les tarifs des marchandises en vente libre. Ainsi, pour ce qui est du marché privé, les pouvoirs publics ne peuvent intervenir pour stabiliser les prix.

« Nous ne contrôlons que les prix des produits subventionnés. Pour les prix des moutons de l’Aïd, cela dépend exclusivement de la règle de l’offre et la demande ».

1225 nouveaux points de vente de moutons pour faire baisser les prix

Le ministère du Commerce avait auparavant annoncé l’ouverture de 1 225 points de vente à travers tout le territoire en prévision de l’Aid el-Adha 2023. Le but étant de permettre aux consommateurs d’accéder à des moutons à un prix subventionné, soit beaucoup plus bas que celui de la vente libre.

« En coordination avec les services du ministère de l’Agriculture et les Chambres d’agriculture locales, sous la supervision des walis, le ministère du Commerce informe les éleveurs et les citoyens que 1.225 points de vente ont été affectés à la vente de bétail à travers l’ensemble du territoire national en prévision de l’Aïd El Adha ».