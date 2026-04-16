Prix du président pour le chercheur innovant : les nouveaux visages de l’excellence algérienne

En ce jeudi 16 avril 2026, l’Algérie célèbre la Journée du Savoir sous le signe de l’excellence technologique. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Saïfi Gharib, a présidé la cérémonie de remise du Prix du Président de la République du Chercheur Innovateur (2ème édition) au pôle scientifique et technologique « Abdelhafid Ihaddaden » de Sidi Abdellah.

Accompagné du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, de membres du gouvernement et du conseiller à la présidence chargé de l’enseignement, M. Nasr-Eddine Ben Tifour, le Premier ministre a rendu hommage à une élite qui incarne la transition de l’Algérie vers une économie fondée sur la connaissance.

Une volonté politique : Produire le savoir plutôt que le consommer

Lors de son allocution, le Premier ministre a donné lecture du message du président de la République. Le chef de l’État y souligne que cet événement dépasse le cadre académique pour devenir un véritable « acte de souveraineté ». L’ambition est claire : positionner l’Algérie parmi les nations productrices de savoir, capables de développer et de localiser leurs propres technologies plutôt que de rester dépendantes des importations.

🟢 À LIRE AUSSI : Study in Algeria: l’enseignement supérieur algérien séduit de plus en plus d’étudiants du monde entier

Le message présidentiel a également rappelé l’héritage de l’Imam Abdelhamid Ben Badis, soulignant que le combat pour la libération et le progrès commence par l’éducation et la construction de l’être humain.

Du laboratoire au terrain : La fin du « tout théorique »

Le Premier ministre a profité de cette journée pour visiter une exposition dédiée aux projets de recherche nationaux innovants. L’accent a été mis sur l’impératif de passer de la théorie à la pratique. Conformément aux directives présidentielles, ces projets ne doivent plus rester « enfermés dans les tiroirs des laboratoires », mais doivent être concrétisés sur le terrain pour soutenir le développement national dans des secteurs vitaux tels que : la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et l’industrie pharmaceutique, l’intelligence artificielle ainsi que l’énergie et les industries agroalimentaires.

🟢 À LIRE AUSSI : IA, 5G, économie numérique… L’Algérie s’offre un nouvel horizon technologique avec Huawei

Cette édition a distingué six chercheurs d’exception, répartis en deux catégories (Enseignants-chercheurs et Étudiants innovateurs), venus des quatre coins du pays. Ces distinctions symbolisent la reconnaissance de la nation envers ses compétences qui ont su transformer des idées en brevets d’invention et en projets de start-up.

Palmarès de la 2ème édition : Six lauréats à l’honneur

Catégorie Chercheurs :

Kherfi Fayçal (Université Sétif 01)

(Université Sétif 01) Ouahab Abdallah & Boumarah Yacine (Centre de recherche et de développement de la Gendarmerie Nationale, Bouchaoui)

(Centre de recherche et de développement de la Gendarmerie Nationale, Bouchaoui) Smail Hassan (Université Batna 02)

Catégorie Étudiants :

Areich Meroua (École Supérieure des Sciences Biologiques, Oran)

(École Supérieure des Sciences Biologiques, Oran) Daoud Inès (École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle)

(École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle) Bouzegrane Soumia (Université de Laghouat)

Dans son message adressé à la nation à l’occasion de cette cérémonie, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la portée stratégique de cet événement, qui dépasse le simple cadre symbolique. Pour le chef de l’État, le choix de miser sur la science et l’innovation est désormais « irréversible » et constitue un axe central de la souveraineté nationale et du développement économique.

🟢 À LIRE AUSSI : Été 2026: Sonelgaz sort le grand jeu pour sécuriser l’approvisionnement électrique

Le Président a souligné que l’Algérie ne se contente plus d’accompagner les mutations technologiques mondiales, mais aspire à devenir un acteur à part entière dans la production du savoir. Cette orientation traduit une volonté affirmée de rompre avec une économie dépendante pour bâtir un modèle fondé sur la connaissance, la recherche appliquée et la valorisation des compétences nationales.

Dans cette dynamique, l’État encourage fortement l’enregistrement de brevets d’invention, le développement des start-up et la mise en place d’un environnement favorable à l’innovation. Il s’agit notamment de permettre aux chercheurs et aux étudiants de convertir leurs idées en produits concrets portant le label « conçu en Algérie ».

Une université appelée à jouer un rôle central

Le Président a par ailleurs insisté sur le rôle stratégique des universités et des centres de recherche, considérés comme le moteur de cette transformation. L’amélioration de la qualité de la formation, l’ouverture aux standards internationaux et le renforcement des partenariats scientifiques figurent parmi les priorités affichées.

En conclusion, le chef de l’État a adressé un message fort aux chercheurs et aux étudiants, les appelant à poursuivre leurs efforts et à porter les ambitions du pays. Les lauréats de cette édition sont ainsi présentés comme de véritables « ambassadeurs du changement », appelés à inspirer toute une génération.